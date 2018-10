Over 5.000 kan være begravet i ruinene i Indonesia

Ni dager etter at katastrofen rammet, oppjusterte indonesiske myndigheter nok en gang dødstallet. Tidligere er det blitt anslått at over tusen mennesker kan være savnet. Søndag opplyser myndighetene at over 5.000 mennesker antakelig er savnet i de to landsbyene Petobo og Balaroa.

Det nøyaktige antallet kan ikke fastslås, ettersom landsbyene i stor grad er begravd dypt under store gjørmemasser og ruiner, påpeker katastrofemyndighetenes talsmann på en pressekonferanse i Indonesias hovedstad Jakarta.

Over 1400 døde i Indonesia - redningsarbeidere har fremdeles ikke nådd frem til flere områder

Tallene har hele tiden vært usikre og foreløpige, for myndighetene har manglet oversikt i en situasjon der hele nabolag er utradert. Regjeringen diskuterer nå om leteaksjonen skal avsluttes i de hardest rammede områdene, som dermed kan bli stående som massegraver.

Stort nødhjelpsbehov

FN anslår at nærmere 200.000 mennesker har behov for umiddelbar nødhjelp etter katastrofen.

I landsbyen Balaroa, der det kraftige skjelvet gjorde at jorden ble til en seig, flytende masse, har redningsarbeidere måtte bruke masker for å holde unna stanken av død. Håpet om å finne overlevende er svinnende.

– Det er ingen overlevende her. Vi finner bare lik, hele tiden, sier sersjant Syafaruddin.

Desperate overlevende

Internasjonal bistand har kommet sent, men er sårt tiltrengt. Tusenvis av overlevende har strømmet ut av provinshovedstaden Palu til nabobyer. Der er sykehusene overbelastet. I landsbyen Karawana kan helseansatte ikke tilby annet enn antibiotika og smertestillende til dem som har infiserte sår.

Dita Alangkara / AP / NTB scanpix

Bistandsorganisasjonen Project HOPE sier kun 2 av deres 82 ansatte i Palu har meldt seg til tjeneste.

– Vi vet ikke hva som har skjedd med legene, helsepleierne og bioingeniørene, sier organisasjonen.

Ber om hjelp

Overlevende har lett i butikker etter livsnødvendigheter, og sikkerhetsstyrker har pågrepet flere personer for plyndring. En tungt bevoktet butikk som åpnet lørdag, nektet å slippe inn kunder. Varene ble i stedet levert ut ved døren. 500 lastebiler fylt med mat og andre nødvendigheter er på vei til Palu, lovet landbruksminister Amran Sulaiman.

– Palus situasjon er trist for oss alle. Alle forsøker å hjelpe, sa han lørdag.

FN har bedt om over 400 millioner dollar til «umiddelbar hjelp» til overlevende.

Indonesia ligger langs verdens mest tektonisk aktive region, og landets 260 millioner innbyggere er sårbare for tsunamier, jordskjelv og vulkanutbrudd.