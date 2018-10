Presidenten i det russiske selskapet Sukhoi, Jevgenij Andratsjnikov, kunne starte feiringen da kontrakten om salg av et nytt luksusfly var i boks.

Kjøperen er president Edgar Lungu i Zambia, den femte største mottageren av norsk bistand de siste 50 årene.

– Det er en ganske høy pris, innrømmet russerne og var jublende glade ifølge russiske medier.

Sukhoi

Prisen er rundt 400 millioner kroner.

Prisen er langt høyere enn vanlige Sukhoi-fly fordi den zambiske presidenten ønsker spesialdesignet interiør.

Lungu leder et land hvor 15 prosent av barna er undervektige fordi de ikke får nok mat, ifølge FN.

Sukhoi

Slik ser luksusflyet ut innvendig

Innvendig kan det russiske jetflyet konkurrere med de fineste luksusflyene.

Sukhoi

I flyet er det egen bar for presidenten og hans gjester.

Sukhoi

Luksusflyet har også et stort soverom med dobbeltseng.

Sukhoi

Presidenten og hans nærmeste kan dessuten benytte seg av et stort toalett og en dusj.

Kreml pressetjeneste/Arkiv.

Fakta: Zambia Zambia i sørlige, sentrale del av Afrika har 16,6 millioner innbyggere. Var britisk koloni og deretter en del av nordlige Rhodesia fra 1911 til 1964. Ble selvstendig i 1964 og sett på som «frontlinjestat» i kampen mot apartheid i Sør-Afrika. I 50 år – fra 1964 – har landet vært en av de fem største mottagerne av norsk bistand. 60 prosent av Zambias befolkning lever under fattigdomsgrensen, ifølge offisielle tall. 42 prosent lever i ekstrem fattigdom. 40 prosent av barn lider av lav vekst og 15 prosent har undervekt som følge av matmangel, ifølge WFO.

Signerte kontrakt i Moskva etter Putin-besøk

Kontrakten om et spesialbygget VIP-fly til den zambiske presidenten ble signert i september i Moskva.

«Komfort, ytelse og luksus», lover flyprodusenten, som eies av den russiske stat.

Kreml pressetjeneste/Arkiv.

«Med mer plass enn noen andre i sin klasse tilbyr Sukhoi mer plass for komfort og luksus», lover selskapet i sin salgspresentasjon.

«Interiøret tilpasses kundens preferanser og reflekterer deres prestisje», skriver Sukhoi om flytypen Zambias president har kjøpt.

Sukhoi

Har fått milliarder i norsk bistand

Norge har brukt over 15 milliarder 2017-kroner på å bygge demokrati og bekjempe fattigdom i Zambia siden landet ble selvstendig i 1966.

– Innsatsen har ikke skapt varige spor, skrev Bistandsaktuelt i fjor.

State House Zambia

De siste årene er bistanden trappet ned.

I 2017 og 2018 bruker regjeringen 170 millioner kroner på Zambia.

Brookings-instituttet

Synes Norge er inspirerende

Da president Lungu møtes Norges ambassadør i august, betegnet han forholdet til Norge som «inspirerende».

– Vi har felles verdier underbygget av demokrati, respekt for menneskerettigheter, rettssikkerhet og god styring. Jeg er sikker på at Norge vil øke sin støtte til landet for å styrke fred i regionen og hele Afrika, sa Lungu ifølge Lusaka Times.

Noen uker senere ble luksusflykontrakten signert.

Presidenten bygget i fjor en stor villa for 35 millioner kroner i Swaziland, ifølge BBC. Eiendommen fikk han i gave av kong Mswati av Swaziland, ifølge News24, et land som har fått 100 millioner kroner i bistand fra Norge.

En annen skandale gjaldt et zambisk jordbrukskooperativ som UD og NORAD støttet i en årrekke, hvor den lokale zambiske sjefen tok ut en månedslønn på 230.000 kroner, bygget tennisbane og fiskedam.

AP / NTB scanpix

Norge ga gjeldsslette, nå tar Zambia opp lån til luksusfly

Zambia tar nå opp lån fra Russland til å finansiere kjøp av luksusflyet og fire andre fly.

I 2005 var landet gjeldfritt etter at Norge bruke flere hundre millioner kroner på å slette landets gjeld. Nå øker gjelden kraftig igjen.

– Det er en trist utvikling, sier Norges siste ambassadør i Zambia Arve Ofstad.

– Hvorfor han trenger et slikt fly, har jeg vanskelig for å forstå. Det er åpenbart at dette er blitt et nasjonalistisk symbol på presidents rolle og viktighet, her som i mange afrikanske land.

ROGAN WARD / Reuters / NTB scanpix

– Hva tenker du om presidentens pengebruk?

– Lungo ble valgt etter løfter om å stoppe korrupsjonen og redusere fattigdom, men så ser vi at korrupsjonen og maktarrogansen sitter tungt i systemet. Han begrenser ytringsfriheten og styrker sin makt i et land som egentlig er relativt liberalt og åpent, sier Ofstad. Han mener forholdene i Zambia ikke er verre enn i mange andre land som mottar norsk bistand.

– Vi kan ikke styre disse landene og hvordan de bruker skattepengene. Det må deres egen befolkning gjøre gjennom valg, sier den tidligere ambassadøren.

– Det er derfor ekstra leit at presidenten og hans folk nå sløser med statens midler på denne måten.

Sukhoi

UD: – Ganske diskutabelt

Solberg-regjeringen foreslo i statsbudsjettet mandag å bruke 37,8 milliarder kroner på bistand fordelt på 82 forskjellige land i 2019, en økning på 7,1 prosent.

Norge avslutter i år sin bistand til myndighetene i Zambia, men fortsetter støtten til frivillige organisasjoner neste år med 57 millioner.

– Alle avtalene vil gå over Norads støtteordninger til sivilsamfunnet og ingen midler til myndighetene, skriver statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet i en e-post.

– Har bistandsministeren noen kommentar til at et land som Norge har gitt så mye bistand til, velger å bruke ressurser på å kjøpe et luksusfly til om lag 400 millioner kroner?

– FNs bærekraftsmål er tydelige på at land må bruke egne ressurser på utvikling og utviklingseffekten av privatfly er ganske diskutabel, svarer Frølich Holte.

PHILIMON BULAWAYO / Reuters / NTB scanpix

SOS-barnebyer er blant de norske organisasjonene som driver bistand i Zambia. I september deltok tusenvis av norske elever i "Skolejoggen". Deler av de innsamlede midler går til zambiske barn.

– Hva synes dere om at landets president velger å kjøpe et luksusfly til om lag 400 millioner kroner?

– Dette gjør ikke vårt ansvar noe mindre, svarer generalsekretær Bente Lier i SOS-barnebyer i en e-post.

– SOS-barnebyers midler går direkte til arbeidet for å styrke familier i krise og gi barn omsorg og utdanning, og ikke via myndighetene. Generelt jobber også SOS-barnebyer med å bevisstgjøre myndigheter på deres ansvar for å bekjempe fattigdom og ivareta barn uten omsorg spesielt.