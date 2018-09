FBI har tatt kontakt med Debbie Ramirez

Ramirez' advokat, John Clune, sier at FBI har bedt om å få snakke med henne, og at hun har gått med på det.

President Donald Trump ga FBI ordre om å gjøre en bakgrunnsundersøkelse av Kavanaugh etter at flere kvinner har kommet med anklager mot høyesterettsdommerkandidaten.

Senatet utsatte den endelige avstemningen om Kavanaugh i en uke for at FBI kan gjøre sine undersøkelser.

Utsettelsen skyldtes at den republikanske senatoren Jeff Flake ikke ville garantere at han ville stemme for Kavanaugh som ny dommer i høyesterett om ikke FBI undersøkte anklagene nærmere. Det gjorde at Trump motstrebende måtte gi ordre om en slik gransking.

Ramirez sier at Kavanaugh blottet seg for henne på en fest tidlig på 1980-tallet da de begge var studenter ved Yale-universitetet.

Fredag ble den første kvinnen som satte fram anklager mot Kavanaugh, Christine Blasey Ford, spurt ut under en høring i Senatets justiskomité.