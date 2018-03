Snart kan du ta taxi uten sjåfør i en av USAs største byer. Her er fem nye ting om selvstyrte biler.

Tesla var først med å sende en bil ut i verdensrommet, men det er Googles Waymo som leder kappløpet inn i fremtiden. Selskapet er i full gang med innføringen av førerløse biler, og utviklingen går nå forrykende fort. Autostyrte biler og busser kjører allerede rundt i mange land over hele kloden, men de aller fleste er fortsatt på teststadiet.

Selvkjørende biler blir med all sannsynlighet det neste tiårets store samfunnsendring, så her er det bare å henge med i svingene. Her er noen de viktigste nyhetene oppsummert:

BRENDAN MCDERMID / REUTERS

1. Googles Waymo begynner taxiservice i Arizona

I slutten av januar ble Google-selskapet Waymo godkjent som transportselskap i Arizona. Det betyr at de kan begynne en kommersiell drosjeservice med førerløse biler i løpet av 2018. Waymo har testet disse bilene i storbyen Phoenix det siste året, og rekrutterer fortsatt frivillige passasjerer for å skaffe så mye kunnskap som mulig. Selskapets biler har kjørt over fire millioner miles på testturer uten sjåfør.

Waymo planlegger å tilby førerløs taxiservice i flere amerikanske byer innen utgangen av 2018. Google-selskapet blir dermed trolig det første som setter i gang stor kommersiell drift.

De har vært USAs rike og vellykkede yndlinger. Nå angripes IT-gigantene på hjemmebane.

2. «Gamle» bilselskaper slåss for livet – og samarbeider med IT-kjempene

Tradisjonelle bilselskaper har kastet seg inn i robotverdenen med full tyngde. Waymo har bestilt tusenvis av selvkjørende biler fra Chrysler for å utstyre den nye taxiservicen. De samarbeider også med Avis om vedlikehold.

Uber har en avtale med Volvo om å bruke XC90 SUV, mens både Ford og General Motors utvikler egne varianter. I Tyskland har Daimler og Bosh kombinert krefter for å satse på selvkjørende biler.

De store, tradisjonelle bilselskapene konkurrerer samtidig innbitt mot en rekke nykommere om å få en ledende posisjon på markedet. Det popper stadig vekk opp nye utfordrere.

ISSEI KATO / REUTERS

3. Robotbusser triller fra Australia til Kina og Tyskland

Aller lengst har teknologien kommet når det gjelder minibusser i shuttletrafikk. Her er det ikke bare amerikanerne som er på hugget. Australia er i gang med testing av minibusser flere steder i landet. Det er også kineserne og tyskerne, for å nevne noen.

Og det franske selskapet Navya har hatt suksess med en minibuss som frakter passasjerer i blant annet Las Vegas, Tokyo og Perth, Australia.

Toyota planlegger å bruke egenproduserte robot-minibusser under OL i Tokyo i 2020.

4. Det kan gå galt (men mennesker har ofte skylden)

Navya kræsjet på en av sine første testturer i Las Vegas. Grunnen var at en lastebil rygget inn i minivanen. En robotbuss i Tyskland kræsjet på sin aller første tur, men det var på grunn av en menneskelig feil. Passasjerene kan nemlig overta styringen dersom det er et hinder i veien som bussen ikke kan håndtere.

En undersøkelse fra i fjor høst i California viste at de fleste ulykkene skyldtes at menneskelige sjåfører kjørte inn i robotbilene bakfra. Det er fordi menneskene ikke er vant til biler som kjører så forsiktig og stanser i så god tid, ifølge Bloomberg.

5. Det kan fort bli mange arbeidsledige sjåfører

Trailersjåfør er et av de aller vanligste yrkene i USA, men bransjen sliter med rekrutteringen. Det problemet kan snart snu seg på hodet. Mange eksperter tror den største disrupsjonen kan komme nettopp her.

I begynnelsen av denne måneden kjørte en førerløs trailer helt fra Los Angeles og på tvers gjennom USA til Jacksonville i Florida. Bilen var et produkt fra Silicon Valley-selskapet Embark.

Både Tesla og Volvo utvikler denne typen kjøretøy, og får konkurranse fra nystartede firma som kinesiske TuSimple.