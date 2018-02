Australias visestatsminister går av etter skandale

– På partimøtet mandag morgen går jeg av som leder for The National Party og som Australias visestatsminister, sa Joyce til pressen fredag lokal tid.

Visestatsministeren har vært i hardt vær den siste tiden, og flere har bedt ham gå. Toppen av begeret ble trolig nådd da partiet kunngjorde tirsdag denne uken at de hadde mottatt en anklage om seksuell trakassering knyttet til Joyce.

Anklagen kom like etter at statsminister Malcom Turnbull i forrige uke bekreftet at han innfører et forbud mot sex mellom ministre og departementsansatte. Forbudet innføres etter at det ble kjent at Joyce venter barn med en pressesekretær for regjeringen, en sak som har fått mye oppmerksomhet i Australia. Joyce er allerede gift og har fire barn.

Joyce sier fredag at han allerede har informert Mathias Corman, som er fungerende statsminister mens Turnbull er i USA, om beslutningen.