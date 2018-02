Medlemmer av National Rifle Association (NRA) får gode tilbud fra selskaper de samarbeider med, på alt fra livsforsikring til vinklubber.

Flere underskriftskampanjer sirkulerer nå på internett for å stanse bedrifters samarbeid med organisasjonen. Emneknaggen BoycottNRA trender på sosiale medier, og flere firmaer har gitt etter for presset.

«Delta avslutter avtalen MTA har med oss om rabatterte flybilletter. Vi vil be MRA om å fjerne vår informasjon fra sin nettside», heter det i Deltas kunngjøring.

Stanset tilbud

Det var en av landets største private banker, First National Bank of Omaha, som først meddelte at de ikke fornyer avtalen med NRA om et spesielt kredittkort for dets medlemmer.

I etterkant har flere latt seg inspirere og trukket sin støtte til organisasjonen. Blant dem er leiebilfirmaene Hertz, Enterprise og Alamo, hotellkjeden Best Western, forsikringsselskapet MetLife og programvarefirmaet Symantec.

I kjølvannet av skolemassakren i Parkland i Florida i forrige uke hvor 17 elever og lærere ble drept, har debatten om en strengere våpenlov vokst i styrke, dels som følge av en økende protestbevegelse blant USAs ungdommer.

Den raske reaksjonen er mye mer markert enn etter tidligere hendelser, som Sandy Hook i 2102 der 26 ble drept og Las Vegas i fjor der 58 mennesker ble drept, sier Bob Spitzer ved universitetet SUNY.

Han mener det er et resultat av den sterke mobiliseringen blant unge. Men det er fortsatt for tidlig å si om dette er nok til å utgjøre en forskjell i det lange løp.

Vil endre loven

Til og med president Donald Trump, som mottok store summer fra NRA under valgkampen, har gått med på noen endringer i lovverket.

Han sier han ønsker en 21-årsgrense for kjøp av automatvåpen. Men om forslaget får gjennomslag i Kongressen, er høyst usikkert. Han har for øvrig også foreslått å væpne lærere på landets skoler.

NRA selv har ikke gitt noe uttrykk for at de støtter noen som helst form for strengere våpenlov. I stedet har NRA-lederen Wayne LaPierre anklaget sine motstandere for å utnytte skolemassakren til politiske formål.