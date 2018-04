– Bruk av engangsprodukter laget av plast er ødeleggende for våre hav og dødelig for vårt dyrebare miljø og dyreliv, så det er livsviktig at vi handler nå, sier miljøvernminister Michael Gove.

Ifølge en nylig studie blir årlig rundt 8,5 milliarder plastsugerør kastet i Storbritannia.

Lovforslaget er del av en bredere tiltakspakke som skal redusere forurensing.

Ifølge The Guardian kan engangsprodukter av plast bli forbudt i salg neste år.

Vil ha med samveldelandene

May oppfordrer statsledere fra de øvrige landene i Samveldet til å følge opp

Det var i januar i år at May lanserte sin «krig mot plast» og sa at hun vil eliminere all bruk av overflødig plastavfall i løpet av 25 år. Forbudet hun nå lanserer er neste skritt i kampanjen.

Regjeringen setter i lovforslaget av 61,4 millioner pund, rundt 676 millioner kroner, til forskning og studier som skal bidra til «å hjelpe landene i Samveldet til å stanse plast fra å havne i havet.»

Bjørn Ingvaldsen / NTB scanpix

Bomullspinner, som ofte blir spylt ned i toalettet, er en av de alvorligste kildene til marin forurensning i hav og elever. De er så små at de blir spist av fugler og fisker.

May: – Britene er verdensledende i kampen mot plast

– Den britiske regjeringen er verdensledende på dette feltet, og det britiske folk har vist lidenskap og handlekraft ved å omfavne plastposeavgiften og forbudet mot mikroplast.

I dag presenterer vi en ambisiøs plan om ytterligere reduksjon av plastavfall fra sugerør, rørepinner og bomullspinner, sier statsminister Theresa May.

Illustrasjonsfoto: AP / NTB scanpix

På verdensbasis havner over 150 millioner tonn plastavfall i verdenshavene hvert år. Anslagsvis 1 million fugler og 100.000 sjøpattedyr dør årlig etter å ha spist plast eller blitt sittende fast i plast hvert år, legger Gove til.

Storbritannia innførte i januar i år forbud mot bruk av mikroplast i kosmetikk og rengjøringsprodukter.