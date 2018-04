Trump kom med nyheten i en tale til det amerikanske folket fredag kveld (klokken 03.00 norsk tid). Han sier at det er snakk om en kombinert amerikansk, fransk og britisk aksjon.

Om lag 20 minutter senere kom Storbritannias statsminister Theresa May med en uttalelse om at «det ikke finnes noe alternativ til bruk av makt i Syria».

Ifølge Donald Trump er målet med aksjonen å forhindre bruk av kjemiske våpen. Han sa at angrepene skal rette seg mot anlegg som er knyttet til Syrias program for kjemiske våpen.

Amerikanske medier og eksperter beskriver angrepet som avgrenset i forhold til hva Trump skal ha ønsket å gjøre.

Kraftige eksplosjoner

Samtidig som Trump kunngjorde angrepet, ble det ifølge nyhetsbyrået AFP hørt flere kraftige eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus.

Angrepene startet klokken 3 natt til lørdag norsk tid, da klokken var 4 i Syria. En drøy time senere kunne USAs forsvarsminister Jim Mattis fortelle at aksjonen var over.

– Vi har sendt en tydelig melding til Syrias president Bashar al-Assad, sa Mattis.

Angrepene har ifølge USA vært rettet mot et forskningssenter for kjemiske våpen utenfor Damaskus og to anlegg utenfor byen Homs som skal ha blitt brukt til lagring av kjemiske våpen.

– Vellykket angrep

De tre landene har brukt både marine- og luftforsvarsressurser i angrepene.

Ifølge Mattis har man brukt dobbelt så mye krigsmateriell som i det amerikanske angrepet i Syria i fjor, da 59 Tomahawk-missiler ble avfyrt.

Det britiske forsvarsdepartementet opplyser at de har benyttet fire Tornado-kampfly som har avfyrt missiler mot et våpenlager i Homs.

– Foreløpige indikasjoner tyder på at det har vært et vellykket angrep, skriver departementet.

Syriske myndigheter opplyser på sin side at de har skutt ned flere missiler. En syrisk militærkilde opplyser til DPA at seks soldater ble skadet i angrepet, men det er foreløpig ikke meldt om drepte.

– Forberedt på å fortsette

Forsvarsminister Mattis opplyser at det inntil videre ikke er planlagt flere angrep, men Trump utelukker ikke muligheten.

– Vi er forberedt på å fortsette denne responsen frem til det syriske regimet slutter å bruke kjemiske våpen, sa han.

Den amerikanske presidenten hadde også en tydelig beskjed til Syrias allierte, Iran og Russland:

– Hvilket land ønsker å assosieres med en massemorder som dreper uskyldige menn, kvinner og barn, spurte han.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg støtter aksjonen hvor tre NATO-land angrep mål i Syria knyttet til produksjon og oppbevaring av kjemiske våpen.

– Ikke alternativ

Kort tid etter Trumps tale, bekreftet Storbritannia at de var med i aksjonen. Statsminister Theresa May slo fast at «det ikke finnes noe alternativ til bruk av makt i Syria».

– I dag har jeg godkjent at britiske væpnede styrker kan gjøre koordinerte og målrettede angrep for å svekke det syriske regimets kapasitet på kjemiske våpen og for å stanse bruken av dem, sa hun i en uttalelse.

Også Frankrike har bekreftet at de deltok i angrepene.

– Vi kan ikke tolerere en normalisering av bruk av kjemiske våpen, sier landets president Emmanuel Macron.

Varsler konsekvenser

Russlands ambassadør til USA, Anatoly Antonov, gjør det klart at angrepet vil få konsekvenser.

– Alt ansvar ligger på Washington, London og Paris, sier han.

Russland mener at angrepet kom på et tidspunkt hvor Syria hadde en «sjanse for en fredelig fremtid».

– De som står bak alt dette påberoper seg moralsk lederskap i verden og erklærer at de er eksepsjonelle. Du er nødt til å være virkelig eksepsjonell for å bombardere Syrias hovedstad på et tidspunkt når den hadde en sjanse for en fredelig fremtid, skriver talskvinne Maria Zakharova i Russisk UD på Facebook.

Bred politisk støtte, men mange vil ha Kongressfullmakt

– Jeg støtter både denne aksjonen og målet med den. Planleggingen for dette robuste angrepet fra USA og våre allierte var tydelig solid og gjennomtenkt, sa lederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell til Fox News.

Hans kollega i Representantenes hus, Paul Ryan, ga også sin fulle støtte.

– Vi står sammen i vår resolutte tro på at Assads barbariske bruk av kjemiske våpen ikke kan ignoreres, sa Ryan.

Også demokrat Chuck Schumer, som leder opposisjonen i senatet, uttrykte støtte.

– Et nøyaktig og begrenset angrep for å straffe og forhåpentligvis forhindre at Assad gjør dette igjen er passende. Men regjeringen må være forsiktig slik at vi ikke blir dypere engasjert i Syria, skrev Schumer på Twitter.

Det ble imidlertid diskutert fredag kveld hvorvidt president Trump kunne autorisere luftangrepene uten å få fullmakt fra Kongressen. Dette var også et tema under høringene av USAs nye utenriksministerkandidat Mike Pompeo torsdag. Senator Tim Kaine skrev på Twitter at angrepet var «ulovlig». Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, ga presidenten sin støtte, men ba ham søke fullmakt.

– Trump må komme til Kongressen for å få en ny AUMF (Authorization for Use of Military Force), og må legge frem klare målsetninger og holde Putin ansvarlig for blodbadet har fasilitert, skrev Pelosi.