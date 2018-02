Chu Che-min, lederen for brannvesenets redningsmannskap i Hualien i Taiwan, opplyste torsdag morgen at de i løpet av natten hadde funnet ytterligere to omkomne.

– Vi fant en kinesisk dame på hotellet Yun Tsui. Vi fant også en person som skal ha vært ansatt ved hotellet.

Taiwans nasjonale brannvesen opplyser at det nå er minst 250 mennesker skadet etter jordskjelvet som onsdag rammet østkysten av landet, nær turistbyen Hualien. Det letes fortsatt etter 62 mennesker som det ikke er gjort rede for.

AP / NTB scanpix

150 mennesker reddet

Mange av de savnede befinner seg trolig i ruinene av de sammenraste bygningene. I løpet av natt til onsdag ble rundt 150 mennesker reddet ut av ødelagte bygninger, men redningsarbeidere måtte stadig avbryte arbeidet på grunn av de kraftige etterskjelvene.

Det ble meldt om minst ti etterskjelv onsdag, og innbyggerne er blitt bedt om å holde seg unna ødelagte boliger. Det bor om lag 100.000 mennesker i kystbyen, som er et populært feriemål.

Det grunne skjelvet rammet like før midnatt lokal tid og hadde en styrke på 6,4, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Flere bygninger i havnebyen Hualien er rammet.

Store skader

Blant de skadede er folk fra Kina, Japan, Tsjekkia, Singapore og Sør-Korea.

Videoer fra området viser store sprekker i veiene. Redningsarbeidere omringet en hardt skadet bygning som sto i en 40 graders vinkel, ifølge Reuters.

En restauranteier forteller at han fortsatt ikke hadde stengt for kvelden da skjelvet rammet.

– Jeg tok tak i konen min og barna mine, og vi løp ut og prøvde å redde folk, forteller Lin Ching-wen, som eier en restaurant like ved militærsykehuset, til nyhetsbyrået Reuters.

Katastrofetiltak er satt i verk, opplyser myndighetene i en uttalelse. President Tsai Ing-wen var selv til stede onsdag morgen for å hjelpe med å koordinere redningsarbeidet.

Rammet flere ganger tidligere

Taiwan er blitt rammet av flere mindre jordskjelv de siste dagene. I 2016 rammet et jordskjelv sør i Taiwan som tok livet av mer enn 100 mennesker.

Øyen ligger ved et treffpunkt mellom to tektoniske plater og ligger dermed utsatt til for jordskjelv.

TYRONE SIU / Reuters / NTB scanpix

TYRONE SIU / Reuters / NTB scanpix

TYRONE SIU / Reuters / NTB scanpix

Tian Jun-hsiung / AP / NTB scanpix