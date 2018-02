Pence: USA er åpent for samtaler med Nord-Korea

I et intervju med Washington Post på tur hjem fra vinter-OL i Sør-Korea sa visepresidenten at USA vil fortsette sanksjonene mot Nord-Korea, men at de er villige til å snakke med landets myndigheter.

– Poenget er at vi ikke fjerner presset før de faktisk gjør noe som alliansen mener er et meningsfylt steg mot å fjerne atomprogrammet, sa Pence.

– Presset vil fortsette og det vil intensiveres. Men hvis dere vil snakke, så snakker vi.

USA har tidligere sagt at de ikke ønsket å gå dialog med Nord-Korea før landet gjør noe med sitt atomprogram.

Til avisen fortalte Pence at han ble enig med Sør-Koreas president Moon Jae-in om å åpne for samtaler med regimet i nord. Pence og Moon møttes under OL i sørkoreanske Pyeongchang.

Moon vurderer en invitasjon fra Nord-Korea om å besøke Pyongyang, overrakt av Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong, som også besøkte vinterlekene.