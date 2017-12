Landsmøtet i African National Congress (ANC) starter lørdag og varer frem til 20. desember.

Sittende president Jacob Zuma har meldt at han går av som leder i ANC. Han vil likevel sitte som president i Sør-Afrika frem til nasjonalvalget i 2019.

Ledervalget står mellom nåværende visepresident, multimilliardæren Cyril Ramaphosa (65), og Jacob Zumas ekskone, Nkosazana Dlamini-Zuma (68).

Etter opptellingen på regionsmøtene for lokallagene i ANC, ligger Ramaphosa an til å vinne. Han har flertall i fem provinser, mens Dlamini-Zuma har flertall i fire provinser.

Det knyttes likevel spenning til valget, ettersom man ikke vet hvor mange stemmeberettigede delegater som deltar før landsmøtet er i gang.

REUTERS/Siphiwe Sibeko

Fagforeningsmannen som ble multimilliardær

Visepresident Cyril Ramaphosa beskrives som en dyktig strateg og et «politisk dyr». Alt fra investeringsbanken Goldman-Sachs til Det sørafrikanske kommunistpartiet (SACP) har gitt sin støtte til Ramaphosa. Han har i større og større grad trosset sin president og gått knallhardt ut mot den altomfattende korrupsjonen i staten. Visepresidenten er en av få i toppledelsen i ANC som aldri er blitt anklaget for korrupsjon til tross for sin milliardformue.

Forbes anslo i 2015 at han hadde en formue på 450 millioner dollar (rundt 3,5 milliarder kroner).

Han har dratt stor nytte av det såkalte BEE-programmet (Black Economic Empowerment) og slått seg opp som forretningsmann innenfor flere sektorer. I etterkant av apartheid var BEE et av hovedtiltakene som ble satt i gang for å utjevne de økonomiske forskjellene mellom hvite og de som ble undertrykket under apartheidregimet.

Ikke plettfri

Men han er ikke en mann fri for kontroverser. Hans involvering i Marikana-massakren i 2012, som raskt er blitt et vannskille i sørafrikansk moderne historie, er blitt en skamplett for den ellers ganske rene politikeren.

Han var medeier i Lonmin-gruven, hvor streikende arbeidere, som ville bedre sine lønnsvilkår i en svært lønnsom næring, endte opp med å bli beskutt av politiet. Politiet drepte totalt 34 og skadet 78, flere av dem skutt i ryggen.

Samme kvelden som massakren skjedde, hadde han i korrespondanse med myndighetene gitt klart uttrykk for sin manglende sympati for de «kriminelle» opptøyene, noe som av mange blir ansett for å være en av de utløsende årsakene til politiets maktmisbruk. Tidligere i år gikk han ut og beklaget sin involvering, til tross for at det aldri er blitt lagt formell eller juridisk skyld på hans innblanding.

Skandalen har vært ekstra smertelig for Ramaphosa, ettersom han har viet store deler av sitt liv til fagforeninger, og da spesielt til nettopp gruvearbeideres rettigheter gjennom den mektige fagforeningen for minearbeidere (NUM), som han var med å starte. Han er også en av grunnleggerne av COSATU, Sør-Afrikas største fagforening.

Hans enorme rikdom kan også tale imot ham i et av verdens mest ulike land.

REUTERS/Rogan Ward/File Photo

Zumas ekskone kan vinne

Men han blir av mange sett på som et bedre valg enn sin motkandidat, Jacob Zumas ekskone Nkosazana Dlamini-Zuma.

Dlamini-Zuma er på ingen måte «bare» ekskonen til Jacob Zuma. Den legeutdannede politikeren har vært leder for Den afrikanske union (AU), Afrikas svar på EU, fra 2012 til januar i år. Hun var utenriksminister i 10 år under Thabo Mbeki og Kgalema Motlanthe, samt innenriksminister i Zumas første regjering. Tidligere har hun også vært helseminister i fem år under Mandelas presidentskap, hvor hun ble beskrevet som «godt likt»

Dersom hun vinner, vil hun bli partiets første kvinnelige leder, ifølge den sørafrikanske avisen News24.

Men det er på mange måter som ekskone hun nå er interessant. Hun er en del av «Zuma-leiren» i sørafrikansk politikk og blir sett på som en kandidat for det videreførte Zuma-styret: En kandidat for videre korrupsjon, nepotisme og et nært forhold til den innflytelsesrike Gupta-familien.

De anklages for å drive en sørafrikansk «skyggestat» med luksushovedkvarter utenfor Johannesburg. Les om Gupta-familien her.

Blant dem som støtter Dlamini-Zuma, i tillegg til den sittende presidenten, er ungdomspartiet til ANC, kvinnefraksjonen i ANC (ANCs Women’s League) og veteranene fra ANCs tidligere paramilitære fløy, Umkhonto we Sizwe (MK).

Derfor er det viktig

Tre ting gjør at ledervalget har stor betydning: Den omfattende korrupsjonen, den elendige økonomiske tilstanden og det kommende nasjonalvalget.

Sør-Afrika er en av de tre største økonomiene i Afrika sammen med de betydelig mer folkerike landene Nigeria og Egypt. Men den er kanskje den viktigste økonomien med tanke på den omfattende bistanden den bidrar med i andre afrikanske land og samarbeidet med andre stormakter gjennom BRICS-samarbeidet. Et økonomisk og sosialt ustabilt Sør-Afrika har store konsekvenser utover landegrensene.

De siste årene har ikke Sør-Afrika hatt reell økonomisk vekst og nådde et bunnpunkt i fjor med labre 0,3 prosent økonomisk vekst.

Fakta: Dette er tilstanden i Zumas Sør-Afrika: Arbeidsledigheten er offisielt på 28 prosent. I en definisjon som tar med aktivt arbeidssøkende, er arbeidsledigheten 36 prosent. 44 prosent av sørafrikanere er i arbeid.

I fjor hadde Sør-Afrika en økonomisk vekst på 0,3 prosent. Året før var den 1,3 prosent og i 2014 var den 1,5 prosent.

Så mye som 150 til 200 millioner rand, eller rundt 5 prosent av BNP, kan ha blitt stjålet fra statskassen av «skyggestaten» ledet av Zuma-vennene i Gupta-familien.

Flere kredittvurderingsbyråer nedjusterte i våres kredittvurderingen til «junk status» - søppelstatus.

Sør-Afrika er det mest ulike landet i verden ifølge GINI-indeksen og Palma-ratioen. Kilder: Stats SA, The Economist og The Guardian.

Nasjonalvalg i 2019

Sør-Afrika skal velge ny president i 2019. Ved forrige nasjonalvalg hadde ANC 62 prosent oppslutning, noe som gjør at sannsynligheten er stor for at den som blir valgt til ny leder i ANC, også kan bli landets neste president.

Deler av opposisjonen håper på Dlamini-Zuma utelukkende fordi det vil gi dem selv større mulighet til å vinne valget i 2019. Zuma har vært antagonisten i opposisjonens bilde av tilstanden i Sør-Afrika. Uten ham mister de mye momentum.

Det mange spør seg nå er om de er fornøyde med nåværende tilstand eller om de vil ha forandring.

«For øyeblikket er [Sør-Afrika] arenaen for den mest synlige kampen i verden mellom god og dårlig offentlig styring», skriver The Economist på lederplass om tilstanden før valget.

De hevder at en seier til Dlamini-Zuma vil undergrave økonomien og sette fred og harmoni på spill.

Også The New York Times fokuserer på den omfattende korrupsjonen i ANC opp mot ledervalget.

«Et tiår med president Jacob Zumas lederskap har gjort at Afrikas eldste frigjøringsbevegelse er blitt en karikatur av korrupsjon og fraksjonalisme», skriver avisen.