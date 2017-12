Den foreløpige obduksjonen tyder på at den bosnisk-kroatiske krigsforbryterdømte Slobodan Praljak døde av cyanid-forgiftning, melder Reuters.

Etter at Praljak hadde fått opplest sin endelige dom onsdag, løftet han opp en liten flaske og drakk.

– Klienten min har tatt gift, ropte så advokaten.

Praljak falt om, og døde senere på sykehuset. Han var en av seks bosnisk-kroatiske ledere som hadde fått opprettholdt dommene på 20 år for drap, voldtekter, forfølgelse, fordrivelse og terrorisering av bosniske muslimer Bosnia-krigen på begynnelsen av 1990-tallet.

I en uttalelse fra aktoratet ved krigsforbryterdomstolen i Haag i Nederland, står det at testene tyder på at «Praljak hadde en konsentrasjon av kaliumcyanid i blodet. Dette førte til hjertestans, som er den mistenkte dødsårsaken».

Prajlak er den tredje krigsforbryteren fra det tidligere Jugoslavia som har tatt sitt eget liv i Haag.

Kaliumcyanid er et hvitt pulver. I magesekken blir det til blåsyre. Stoffet lukter av bitre mandler, er svært giftig og stopper åndedrettet til den som inntar det.

FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia opplyste tidligere fredag at de vil ha en gjennomgang for å finne ut hvordan Praljak klarte å få tak i den dødelige giften inn i rettssalen.

Kroatias justisminister Drazen Bosnjakovic har dessuten stilt spørsmål ved om sikkerhetspersonell og den medisinske staben reagerte raskt nok da den 72-årige Praljak plutselig drakk gift.

Gjennomgangen vil skje parallelt med etterforskningen til nederlandske myndigheter.