USA søker samarbeid med Mexicos López Obrador

Pompeo ledet en topptung delegasjon fra USA da han møtte López Obrador i den kommende presidentens hovedkvarter i et slitent hus i Mexico by.

– Vi ser frem mot et godt samarbeid med Andrés Manuel López Obrador. Det er en prioritert sak for meg å bygge et godt forhold til ham, sa Pompeo på en pressekonferanse.

Marcelo Ebrard, som López Obrador allerede har utpekt til utenriksminister, sa møtet var åpenhjertig og respektfullt, en vellykket første samtale.

Forholdet til Mexico har vært svært anstrengt siden Donald Trump under sin valgkamp i 2016 kalte mexicanere voldtektsmenn og kriminelle, truet med å oppheve frihandelsavtalen NAFTA og varslet at han ville bygge en mur mot Mexico, som Mexico måtte betale.

Senere har ekstratollen på stål og aluminium, nulltoleransepolitikken mot migranter på grensen, splittingen av migrantfamilier, nye angrep på NAFTA og to avlyste besøk av president Enrique Peña Nieto ikke gjort forholdet noe bedre.

Før møtet med López Obrador møtte Pompeo president Enrique Peña Nieto, som ikke overlater roret til López Obrador før 1. desember.

Peña Nieto ba Pompeo om snarest mulig å gjenforene migrantfamilier som er fratatt sine barn på grensen mellom Mexico og USA.

I delegasjonen til Pompeo deltar også Trumps svigersønn Jared Kushner, sikkerhetsminister Kirstjen Nielsen og finansminister Steven Mnuchin.