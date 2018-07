Skotsk politi jakter på paraglider som fløy over Trumps golfbane med Greenpeace-protest

Paraglideren var påmontert et protestbanner fra Greenpeace, der det het at Trump oppførte seg «langt under pari», en formulering som ifølge miljøorganisasjonen er en kritikk av presidentens oppførsel i miljø- og innvandringsspørsmål.

Greenpeace hevder at protestaksjonen fra luften tvang Trump og hans følge til å søke tilflukt inne i Turnberry-hotellet, som han selv eier. Aksjonen skjedde rett etter Tumps ankomst til hotellet. Miljøorganisasjonen sier at politiet fikk varsel om demonstrasjonen ti minutter i forkant.

Tusener av mennesker er ventet å delta i demonstrasjoner mot Trump over hele Skottland i løpet av lørdag.