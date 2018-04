Hvilke farger har det norske flagget?

Rødt, hvitt og blått, ja, men hvilken rødfarge? Og hvilken blåfarge?

Svaret er ikke så enkelt som man skulle tro. Lovverket gir ikke noen mer spesifikke formaninger enn «høirødt» og «mørkeblaat».

Utenriksdepartementet (UD) har derfor laget en instruks der fargene blir definert med koder.

Problemet er bare at rødfargen UD benytter seg av, er en helt annen enn den som brukes av norske flaggprodusenter.

– Den er direkte feil. Den går mot det oransje spekteret og er blassere enn hvordan rødfargen skal være. Det er ikke slik vi lager norske flagg, sier Per Henrik Langseth Zagar, daglig leder ved Flaggfabrikken i Larvik.

I Pyeongchang deltok den norske OL-troppen i åpningsseremonien med et flagg som ser helt annerledes ut enn de norske flaggene som utøverne feiret med underveis i lekene. Flagget var det arrangørene, ikke Olympiatoppen, som hadde skaffet.

Ber UD om å rydde opp

Flaggfabrikken-sjefen er så oppgitt over UDs fargebruk at han nylig sendte et brev til departementet med bønn om å rydde opp i fargekaoset.

– UD er kilde til feilinformasjon. Det trengs en opprydning her, det er full forvirring ute og går på nett, skriver Zagar i brevet.

I norske myndigheters «instruks for utenrikstjenesten» gis det klar beskjed: Rødfargen skal være som den danske, og blåfargen skal være som den franske.

«Etter Pantone fargesystem skal man benytte PMS 032 U for rødfargen og PMS 281 U for blåfargen,» heter det i utenriksinstruksen.

Vi har laget en variant av flagget med UDs anbefalte rødfarge (til høyre) og en variant med rødfargen norske flaggprodusenter bruker. Dra i markøren for å bytte mellom flaggene:

De samme kodene er gjengitt i blant annet Store norske leksikon og på Wikipedia, med henvisning til UD, som en «fasit» på hvilke farger man skal bruke i det norske flagget.

Altså: Ser du noen som vifter med et norsk flagg der hovedfargen er blassere og mer lakserød enn hva du er vant til, kan det skyldes at produsenten av dette flagget har benyttet seg av UDs anbefalte farger.

– Seriøse aktører i utlandet retter seg jo etter det som står på UDs sider, selv om det er ren feilinformasjon, sier Zagar. Han ble inspirert til å skrive brevet da en utenlandsk produsent ringte ham for å spørre om det var han eller UD som hadde riktig farge.

UD ber om toleranse

Norske flaggprodusenter benytter seg gjerne av rødfargene 186 eller 200 på Pantones fargeregister. Begge disse er langt mer «høyrøde» enn den UD anbefaler.

– Vi kaller den «flaggrød», sier grafisk designer Vanja Kodzoman ved Oslo flaggfabrikk, som er enig med Zagar i at UDs anbefalte rødfarge ikke ser riktig ut.

– Den fargen er blekere enn den vi bruker, sier hun.

Hvor fant UD frem til rødfargen sin? Det kan ikke underdirektør Arthur B. Knutsen i UDs diplomatseksjon svare på, men han påpeker at det er opp til hver enkelt å finne frem til farger som ser riktige ut.

KIM KYUNG-HOON / REUTERS

CARLOS BARRIA / REUTERS

– I mangel av klart definerte fargekoder vil man i praksis måtte ha en viss toleranse for at fargenyansene kan variere noe. Etter det vi kan forstå, er det imidlertid ikke et uoverstigelig problem. De ulike produsentene, så vel som folk flest som kjøper flagg, synes da også selv å ha en god følelse for hva som fremstår som «riktig» i denne forbindelse, sier han.

Glemte å nevne silkepapiret

Han legger til at fargekodene UD har oppgitt, ikke er ment som en fasit.

– De fargekodene som oppgis, er kun ment som en intern anbefaling i kommentardelen til utenriksinstruksen og er ment som en rettledning internt for utenrikstjenesten. Produsenter av flagg eller andre som er opptatt av dette spørsmålet, er med andre ord ikke forpliktet til å forholde seg til disse fargekodene.

Men dessverre har det falt ut en detalj i utenriksinstruksen, sier Knutsen.

– De angitte fargekoder er for trykking av flagget på silkepapir, sier han.

UD har tidligere omtalt variasjonen av norske flagg i omløp, der fargene eller proporsjonene ofte ikke stemmer, som «et evig problem».

CATHAL MCNAUGHTON / Reuters

– Det foreligger en forskrift hvor det er en klar definisjon av hvordan flagget skal se ut, men vi kan ikke forhindre at flagg produsert utenfor Norges grenser ikke forholder seg til dette, sa UDs Arthur B. Knutsen til Klassekampen i 2006.

Denne «klare definisjonen» er altså det den samme som Knutsen i dag mener er kun en «intern anbefaling» for UD-ansatte.

Historiker: – Dette handler om vår identitet

Hvor viktig er det egentlig at fargene i det norske flagget blir riktig gjengitt?

– Hvor viktig? Det handler jo om vår identitet! utbryter en oppglødd flagghistoriker Jan Henrik Munksgaard på telefon fra Kristiansand.

I 2012 skrev han boken Flagget: Et nasjonalt symbol blir til, der han blant annet forteller om hvordan fargene var inspirert av revolusjonene i USA og Frankrike.

– I bunn og grunn er et flagg bare en duk med noen farger på. Men som symbol er det noe av det viktigste vi har. Det norske flagget er det som binder oss som bor her i Norge sammen – uavhengig av om vi har bodd her i kort tid eller lang tid. Det er en av de få tingene alle her kan være enige om. At fargene gjengis på riktig måte, er nok viktigere enn det man kanskje skulle tro, sier han.

At UD anbefaler en annen rødfarge enn den som benyttes av norske flaggprodusenter, synes Munksgaard høres veldig rart ut.

– De burde tenke seg om. Dette er nok noe de bør endre på, sier han.