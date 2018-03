20 år gamle Malala ankom flyplassen i Islamabad i følge med foreldrene og et stort sikkerhetsoppbud like etter midnatt torsdag. Besøket skal vare i fire dager og Malala skal blant annet møte statsminister Shahid Khaqan Abbasi.

Islamabad er i høyberedskap på grunn av besøket. Detaljer fra besøket er derfor ikke offentliggjort. Det blir «holdt hemmelig på grunn av besøkets sensitivitetsnivå», ifølge en offisiell tjenestemann.

Skal trolig besøke hjembyen

Det at hun nå returnerer til hjemlandet skaper store overskrifter i Pakistan. Flere hyller menneskerettighetsforkjemperen. På Twitter ønsker flere Mala «velkommen hjem». En skriver blant annet: «Det at Malala vender tilbake er et bevis på ekstremistenes nederlag Inshallah. Gi Malala den respekt og den æren hun fortjener. Velkommen Malala.»

Men for mange oppleves hun samtidig kontroversiell og blir sett på som en agent for vesten som vanærer landet

Flere aviser skriver at det forventes at hun også skal besøke Swat-dalen, der barndomshjemmet ligger, og som var åstedet for Taliban-angrepet mot henne.

Her ligger også en av skolene som er bygd opp med midler fra Malalafondet, som Malala grunnla i 2013. Men også dette besøket holdes hemmelig. Ingen vil foreløpig bekrefte om hun kommer til å reise hit under det fire dager lange besøket.

Folk fra hjembyen hennes, Mingora, har imidlertid et sterkt ønske om at Malala skal ta turen dit når hun først er i Pakistan.

Hun skulle ha kommet tilbake mye tidligere, vi ønsker henne velkommen. Hun er verdens stolthet, hvorfor skulle hun ikke også være vår stolthet?, sier Niaz Ahmed, en venn av Malalas far, til CNN.

En 16 år gammel student ved skolen der Malala gikk før hun ble skutt, sier Malala er hennes store idol. Når jenter som oss går til skolen, er Malala den eneste grunnen til det.

Et år etter angrepet møtte A-magasinet Malala til et eksklusivt intervju.

Skutt i hodet

Det var i 2012 at Malala ble utsatt for et attentat av Taliban. Da hun var 11 år begynte hun å skrive en blogg om et liv underlagt Taliban. På bussen, på vei fra skolen, entret plutselig en hvitkledd mann bussen. «Hvem er Malala?», spurte han. Så skjøt han henne i hodet.

Hun ble i all hast fløyet ut av Pakistan, til et sykehus i Birmingham. Malala overlevde og fikk verdens oppmerksomhet rettet mot seg. I 2014 fikk hun Nobels fredspris. Hun ble den yngste som noensinne har mottatt prisen, og er blitt et globalt symbol for menneskerettigheter og jenters utdanning spesielt.

Malala Yousafzai var tindrende klar i et eksklusivt intervju med A-magasinet i New York, på dagen ett år etter at Taliban skjøt henne i hodet: – Jeg ønsket at stemmen min skulle bli hørt over hele verden. Nå er stemmen min hørt overalt. Så ja. Dette er det jeg ønsket.