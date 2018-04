Skal USAs militære styrker raskt ut av Syria, eller skal de ikke? Signalene fra Donald Trump og resten av den amerikanske administrasjonen har vært sprikende den siste uken.

Enden på visa er at USAs cirka 2000 soldater i det østlige Syria blir stående, «litt lenger». USA vil fortsette å bekjempe Den islamske staten. Helt bevisst har man ikke satt noen tidsfrist for hvor lenge USA vil bli i Syria.

President Trump lot seg overtale til en forlengelse

Donald Trump har to ganger de siste dagene, først under en tale i Ohio tirsdag og deretter etter spørsmål fra journalister torsdag, sagt at «det er på tide» å hente hjem de amerikanske soldatene. Men rådgiverne hans fikk overbevist ham om at det ikke var så lurt.

Under et møte i Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus fortalte de militære rådgiverne at de har lagt planer for en umiddelbar uttrekning av de amerikanske soldatene i Syria. Men de la også frem en plan for å beholde styrkene der lenger. Gjenstående lommer med IS-krigere må elimineres. Man bør dessuten stabilisere de frigjorte områdene for å forhindre at IS kommer tilbake.

– Hvor lang tid vil det ta, skal en frustrert president ha spurt forsvarsminister Jim Mattis og forsvarssjefen, general Joseph F. Dunford.

De skal ha svart at det var det vanskelig å si nøyaktig, men at det ikke vil ta flere år.

Så lenge operasjonen vil vare noen måneder, og ikke flere år, «så kan jeg støtte det», skal Trump ha svart.

Det opplyser en tjenestemann som var til stede under møtet, til avisen The New York Times.

– USA kunne ha erklært oppdrag utført og reist hjem

Hovedårsaken til at Trump ikke kunne følge sitt instinkt og hente hjem de amerikanske soldatene, er politisk og ikke militær, sier eksperter Aftenposten har snakket med.

– IS utgjør ikke lenger en regional trussel. USA kunne ha erklært at oppdraget var utført og reist hjem, sier orlogskaptein Thomas Slensvik, som er leder av Forsvarets høgskoles mediegruppe.

Russlands president Vladimir Putin sa denne uken at IS var nedkjempet i Syria. Donald Trump har i sine taler skrytt av å ha «banket IS».

Men hvis USA hadde trukket seg ut nå, og på mange måter latt de kurdiske styrkene som sikret seieren over IS i stikken, så ville USA ha fremstått som en dårlig alliert.

– Det vil kunne få konsekvenser for hvilke valg aktører i regionen gjør når de skal velge sine allierte, mener Slensvik.

Argumentet om at man trenger å nedkjempe IS helt og forsikre seg om at de ikke kommer tilbake, er reelt, men USA bruker det også for å legitimere fortsatt tilstedeværelse i Syria, forklarer Slensvik.

– Hvis krigen mot IS erklæres å være over, så står USA på et annet lands territorium uten noen invitasjon, sier han.

Det kan i så fall være et brudd på folkeretten.

– Ikke lett for USA å trekke seg ut

Situasjonen i Syria har sine paralleller i Afghanistan og Irak. Når USA først har brukt store ressurser og lagt føringer for hvordan utviklingen i et land skal være, så er det vanskelig å trekke seg ut.

Donald Trump ivret etter sin maktovertagelse i fjor for å trekke landet militært ut av Afghanistan, men endte med å øke antallet amerikanske soldater der.

– Selv om Trump vil ut av disse landene, så ønsker han ikke å legge landet åpent for rivaler som Russland og Iran, sier Kristian Berg Harpviken, forsker ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO). – Trump har dessuten sittet så lenge nå at han ikke lenger kan kalle det forgjengerens konflikter. Han eier disse krigene nå.

Trump har en «tidsfrist» frem mot neste presidentvalg

Harpviken mener Trump likevel kan komme til å velge en plutselig militær tilbaketrekning, til tross for at dette kan få betydelig kostnader for USAs troverdighet.

– Trump har harselert med Barack Obamas tidsfrister for blant annet militær nedtrapping i Afghanistan. Men overfor egne kjernevelgere vil han gjerne presentere et lavere antall soldater i disse landene før neste valg. Da har han egentlig bare et par år å gå på, sier Harpviken. – Det vil nok Assad og andre som har et helt annet tidsperspektiv, vurdere å spille på.

Møtet der USA ikke var med

Selv om det var lite nytt som kom ut av onsdagens møte i Ankara mellom presidentene fra Russland, Iran og Tyrkia, så kan det viktigste signalet som ble sendt, være hvem som var der.

– Mangelen på konkrete signaler om hva de tre landene vil gjøre for å få slutt på konflikten i Syria, viser at det er stor uenighet dem imellom. Tyrkia ønsker en politisk løsning raskt, helst uten en rolle for Assad, mens Iran og Russland er mer fornøyd med hvordan utviklingen går, sier Harpviken. – Men møtet er viktig først og fremst fordi det er presidentene fra Tyrkia, Russland og Iran som er der. USA og Europa er ikke til stede. Dette er en enorm seier spesielt for Moskva og Teheran.

Særlig Russland kan være fornøyd, mener Harpviken. Putin er i ferd med å nå målet med å reetablere landet som en supermakt med innflytelse i Midtøsten.