Russland vil ha svar på hvor Skripals kjæledyr er

– Vi sitter på troverdig informasjon om at Skripal hadde kjæledyr i hjemmet, sa det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharaova onsdag.

Hun mener dyrenes tilstand og hvor de eventuelt befinner seg, kan være viktige opplysninger i saken om forgiftningen av Sergej Skripal og datteren Julia Skripal i Salisbury 4. mars.

– Dette har direkte tilknytning til saken, hvis vi snakker om bruk av kjemiske våpen, og siden det har dukket opp flere versjoner om at forgiftningen kan ha skjedd i huset, la hun til.

– Hvor er dyrene, og i hvilken forfatning er de i? Hvorfor har ikke britene nevnt noe om dette? Vi snakker om levende vesener, og hvis giftige stoffer ble brukt, så vil levende vesener ha vært lidende, sa hun.

Dagen i forveien uttalte Skripals niese Viktoria Skripal til russiske medier at hennes onkel hadde to katter og to marsvin i huset. Hun avviste teorien om at onkelen og hans datter kunne ha blitt forgiftet i boligen, fordi da ville også dyrene ha blitt berørt, skriver The Sun.

Britiske myndigheter mener Russland sto bak forgiftningen, og over 20 land, blant dem Norge, har beordret russiske diplomater hjemsendt. Russland har avvist å ha hatt noe med saken å gjøre og har varslet mottiltak ved å sende hjem like mange utenlandske diplomater fra Russland.

Julia Skripals tilstand er nå bedre, men for Sergej Skripal er tilstanden fortsatt kritisk.