Sara Danius forlater Svenska Akademien

Da Danius møtte pressefolkene utenfor den storslåtte bygningen til akademiet, meddelte hun at hun både avgår som fast sekretær for Svenske Akademiet og som medlem.

– Jeg hadde gjerne fortsatt, men det finnes andre ting å gjøre i livet, sa hun ifølge Aftonbladet.

Hun vil ikke fortelle om hun går av etter en avstemning.

– Jeg kan ikke gå inn på det, det er taushetsbelagt. Det er Akademiens vilje, og jeg retter meg etter den viljen, sier hun.

Les Ingunn Øklands kommentar om krisen i Svenske Akademiet: Tid for full utlufting og omorganisering

Like etter kom beskjeden om at også Katarina Frostenson forlater Akademien. Hun er gift med den såkalte «kulturprofilen», en sentral figur i krisen som har oppstått og som har ført til harde fronter internt i Svenska Akademien.

«Kulturprofilen» har i flere år lekket prisvinnere til pressen i tillegg til at han anklages for seksuelle trakassering.

– Må skape tillit

Opplysningen om at Frostenson også går av, kommer fra Anders Olsson, som er blant institusjonens medlemmer.

Før møtet torsdag kom statsminister Stefan Löfven med sin første uttalelse om saken.

– Nå er det opp til Akademien selv å sørge for å opprettholde tilliten og respekten for institusjonen, sa han og trakk frem hvor viktig Nobelprisen er for Sverige.

– Hvis det ikke finnes en grunnleggende respekt og tillit til denne institusjonen, så risikerer selvfølgelig også Nobelprisen på sikt å bli undergravd slik at den ikke har samme status, la han til.

Svenska Akademien ble stiftet av daværende kong Gustav den tredje 20. mars 1786, altså for 232 år siden, og avgjør hvem som hvert år skal bli tildelt Nobelprisen i litteratur.

Formålet med akademiet er ifølge vedtektene å arbeide for det svenske språkets renhet, styrke og høyhet. Les om historien på akademiets egne nettsider.

Krisen

Det var i forrige uke som krisen i Svenska Akademien ble maksimert da tre av de 18 medlemmene trakk seg.

Bakgrunnen for krisen er at ett eller flere ett eller flere medlemmer i Svenska Akademien som har brutt taushetsplikten. Mistanken har falt på Katarina Frostenson, som altså er gift med mannen som i svenske medier går under betegnelsen «kulturprofilen». En utredning har allerede fastslått at han har røpet navnet på minst syv vinnere.

I tillegg er den samme mannen anklaget for seksuell trakassering av 18 kvinner. Åtte av dem har anmeldt vedkommende til politiet.

Kulturprofilen er fratatt ansvaret for en litteraturklubb han drev med støtte fra Akademien. De tre som trakk seg fra akademien i forrige uke gjorde det i protest mot at Frostenson fikk fortsette. Flertallet av de 18 mente at bevisene mot henne var for svake.

– Det er veldig vanskelig å se hvordan de skal kunne løse denne krisen. Dersom de lykkes med å presse ut Danius, sitter man igjen med et svært svekket akademi, sa kulturredaktør i Svenska Dagbladet, Lisa Irenius, til Aftenposten for noen dager siden.

Må være 12 medlemmer

Slik reglene er nå, beholder alle de 18 medlemmene plassen sin livet ut, selv om de skulle bestemme seg for å slutte å delta i møtene. Det har allerede Lotta Lotass og Kerstin Ekman gjort for flere år siden.

Som kommentator i Aftonbladet Åsa Linderborg skriver: «Det er lettere for kongen å si fra seg tronen (...), enn det er for et akademimedlem å forlate sitt sete».

Hvis både Frostenson og Danius forlater akademien, er det bare 11 møtende medlemmer igjen. Det er selve krisen ligger, Svenska Akademien er ikke beslutningsdyktig med færre enn 12 medlemmer.