Mange mennesker var ute i solskinnet i brosteinsgatene da en varebil i 16.30-tiden lørdag ettermiddag kjørte inn i en uteservering i det historiske sentrum av middelalderbyen Münster, nordvest i Tyskland.

Det tyske innenriksdepartementet bekrefter at fire mennesker er døde. I tillegg skal et 20-tall personer være skadet, seks av dem livstruende.

Store områder i sentrum ble sperret av etter hendelsen, og helikoptre sirkler over byen. På Twitter oppfordret politiet til at folk i nærheten forlater området og drar hjem, ikke minst for å bidra til at nødetatene kommer frem. Samtidig oppfordrer politiet folk til å unngå spekulasjoner.

Det er foreløpig uklart om den antatte gjerningspersonen, som er død og skal ha skutt seg selv umiddelbart etter hendelsen, er inkludert i de fire som er bekreftet døde.

Rundt kl. 19 melder flere tyske og internasjonale medier at politiet leter etter ytterligere to mistenkte, men uten at det bekreftet fra offisielt hold.

Flere terrorangrep de siste årene

Et stort antall etterforskerne undersøker bilen, også etter mulige eksplosiver. Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA har politiet funnet en «mistenkelig gjenstand» i kjøretøyet

Hvorvidt hendelsen i Münster var er en terroraksjon, er uklart, men ingenting er foreløpig utelukket, ifølge politiet.

– Gjerningspersonen er foreløpig ikke identifisert, og det er for tidlig å spekulere i motiv, sier politiets talsmann Andreas Bode, ifølge NTB.

Tyskland har vært rammet av en flere terrorangrep i senere år, spesielt i 2016.

I juli 2016 gikk en 17-årig afghansk flyktning til angrep på togpassasjerer med øks og kniv i Bayern. Fire dager senere skjøt og drepte en tysk-iransk 18-åring ni personer med pistol på et kjøpesenter i München. To dager senere ble 12 personer såret da en 27-årig syrisk asylsøker sprengte seg selv i Bayern. Rett før jul samme år ble 12 personer drept og 48 såret da et vogntog kjørte inn i et julemarked i Berlin. Gjerningsmannen var en 24-årig tunisisk asylsøker.

Undersøker om nordmenn er rammet

Norsk UD sier til NTB at den norske ambassaden arbeider med å kartlegge situasjonen og få oversikt om eventuelle nordmenn er rammet.

22 år gamle Vegard Herøy bor og jobber i Münster. I et intervju med VG reagerer han med vantro på hendelsen.

– Dette er bare en liten studentby på størrelse med Bergen. Jeg kan ikke skjønne hvorfor det skjer her, sier Herøy til VG.

– En god kompis av meg satt på en kafé da bilen suste forbi og pløyde ned folk, sier han også.

Daniel Kollenberg, som bor 300 meter fra restauranten, beskriver scenene ved uteserveringen som kaotiske.

– Vi vet fortsatt ikke hva som har skjedd, men jeg tror dette er terror. Det er ikke lov til å kjøre i dette området, sier Kollenberg til NRK.

Lokalavisen Westfälische Nachrichten skriver at politiet var raskt på stedet fordi de egentlig skulle være til stede på en pro-kurdisk demonstrasjon som skulle gå gjennom byen samme ettermiddag.

Da bilen kjørte inn i uteserveringen, ble styrkene omdirigert og demonstrasjonen avlyst.

Ordfører Markus Lewe i Münster sier byen er i sorg.

–Hele Münster sørger denne grusomme hendelsen. Vår sympati er med slektningene til de som ble drept. Vi ønsker også rask bedring for de sårede, sier han.

Bild-journalist Michael Engelberg har publisert denne videoen, tatt kort tid etter hendelsen, på Twitter:

Unklare Lage n Münsters Innenstadt. Es soll ein Auto in eine Menschenmenge gefahren sein. @BILD_Ruhrgebiet @BILD_News pic.twitter.com/78a3ABwyWt — michael engelberg (@engelberg_ms) April 7, 2018

