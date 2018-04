Catalonias avsatte president vil forhandle med Spania

* 1. oktober 2017: Det avholdes folkeavstemning i Catalonia om løsrivelse fra Spania, selv om spanske myndigheter på forhånd har erklært avstemningen lovstridig. 90 prosent stemmer for løsrivelse, men deltakelsen er bare på 43 prosent av de stemmeberettigede.

* 27. oktober 2017: Regionforsamlingen i Catalonia stemmer for løsrivelse fra Spania. Samme dag oppløser Spanias statsminister Mariano Rajoy regionforsamlingen og regionregjeringen og utskriver nyvalg i Catalonia.

* 31. oktober 2017: Den avsatte selvstyrepresidenten, Carles Puigdemont, dukker opp i Belgia, dagen etter at det er utstedt arrestordre på ham i Spania.

* 3. november: En spansk domstol utsteder europeisk arrestordre mot Puigdemont og fire tidligere ministre, som har reist til Belgia sammen med ham. Den europeiske arrestordren blir senere trukket tilbake.

* 21. desember 2017: Det avholdes valg i regionen. Ciudadanos, som er imot løsrivelse, blir det største parti. Men separatistenes partier får flertall med 70 av i alt 135 seter i regionforsamlingen.

* 19. januar 2018: Det blir kjent at Puigdemont skal forlate sitt eksil i Belgia for første gang for å besøke København.

* 21. januar 2018: Den spanske påtalemakten opplyser at Spania vil kreve at Puigdemont blir anholdt og utlevert hvis han reiser til Danmark.

* 22. januar 2018: Puigdemont lander i København, hvor han etter planen skal holde et foredrag på Københavns Universitet og møte en gruppe folketingspolitikere.

* 22. mars 2018: Puigdemont lander i Finland der han møtte finske politikere i nasjonalforsamlingen og holdt et foredrag ved universitetet i Helsingfors dagen etter.

* 23. mars 2018: En spansk dommer fornyer arrestordren på Puigdemont. Finske myndigheter ber dagen etter om flere opplysninger fra Spania. Samme dag forlater Puigdemont Finland, uten at finske myndigheter kunne si hvordan det skjedde.

* 25. mars 2018: Puigdemont blir pågrepet av tysk politi på grensen mellom Danmark og Tyskland.

* 6. april 2018: Puigdemont blir løslatt fra tysk varetekt etter å ha stilt kausjon.

Kilder: Ritzau, AFP, Reuters, DPA, BBC, politico.eu og The Economist