Peter Madsens ekskone for syk til å vitne

Ekskona skulle i utgangspunktet ha stilt som vitne allerede før påske, men da meldte hun at hun var syk.

Etter dette har hun gitt Københavns Byret flere opplysninger om sin helsetilstand, og torsdag ble det klart at hun slipper å avgi forklaring.

– Det er rettens oppfatning at vitnet at lovlig fravær, sa dommer Anette Burkø.

Det er ikke klart hvordan ekskona skulle ha bidratt for å belyse saken, men Madsens forsvarer Betina Hald Engmark har helt til det siste insistert på at hun gjerne ville ha henne som vitne i rettssaken.

I et tidligere rettsmøte har Madsen forklart at hans kone i løpet av varetektsfengslingen har bedt om skilsmisse.

Madsen er tiltalt for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall om bord på ubåten i august i fjor.

Torsdagens rettsmøte var det tiende, og nå går rettssaken inn i den avsluttende fasen.

I alt har 36 vitner avgitt forklaring, og nå mangler det bare fremleggelse av en rekke skriftlige dokumenter. Når partene møtes igjen 23. april er det dags for aktoratets of forsvarets prosedyrer. Dommen er ventet to dager senere.

Fakta: Fakta om ubåt-angrepet Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august 2017 med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om ubåtkaptein Madsen. * Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste. * Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere. Da han kom i land, ble Madsen pågrepet. * Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen person ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viste ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det ble funnet spor av Walls blod inne i ubåten. * Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, 31. august, ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet. * Madsen er tiltalt for både overlagt drap, likskjending og grove seksuelle overgrep. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om livsvarig fengsel for Madsen, sekundært forvaring. Livsvarig fengsel i Danmark er i utgangspunktet uten tidsbegrensning, med mulighet for benåding etter tidligst 12 år. * 8. mars startet rettssaken i København med utspørring av Madsen. Utspørringen av ham fortsatte 21. mars. Deretter utspørring av 37 vitner i løpet av seks dager: 22., 23., 26., 27. og 28. mars, samt 3. april. Videre er 4. og 5. april satt av til rettssaken, før det holdes prosedyrer 23. april. Dom er ventet 25. april. (NTB)