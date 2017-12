Stor usikkerhet foran valget i Catalonia

Den opphetede konflikten i Catalonia, mellom nasjonalister som ønsker løsrivelse og de som fortsatt vil være en del av Spania, mobiliserer velgerne. Avisa La Vanguardia skriver at man venter en valgdeltakelse på over 80 prosent.

Men hva resultatet blir, er man langt mindre sikre på.

De fleste meningsmålingene gir uavhengighetspartiene færre seter i den regionale forsamlingen enn det som ble resultatet i forrige valg i 2015. Sammen med det venstreradikale partiet Podemos, kan separatistene få flertall, men da vil situasjonen bli en annen, skriver The Wall Street Journal.

Avisen peker på at Podemos støtter katalanernes krav om folkeavstemning i spørsmålet om løsrivelse fra Spainia, men at det må skje i lovlige former. Podemos ønsker at Catalonia skal være en del av Spania.

Svekket

Spanske myndigheter utlyste nyvalg etter å ha tatt kontroll over regionen og oppløst regionalforsamlingen som følge av den ulovlige folkeavstemningen om løsrivelse i oktober.

Mye tyder altså på at separatistene kan komme svekket ut av valget. Og selv om de skulle vinne, vil de trolig ikke gjøre et nytt forsøk på ensidig å erklære katalansk uavhengighet.

Erklæringen om uavhengighet som de framsatte i oktober, fikk ikke internasjonal støtte. Ingen støttet «den nye republikken». Og over 3.000 bedrifter flyttet sine virksomheter ut av provinsen i frykt for de økonomiske konsekvensene av en løsrivelse.

Splittelse

Separatistbevegelsen bærer preg av splittelse. Flere av deres ledere sitter i spanske fengsler. Catalonias avsatte president Carles Puigdemont søkte tilflukt i Belgia, og driver en omdiskutert valgkamp fra Brussel.

Mange av Puigdemonts politiske kampfeller setter lite pris på hans eksiltilværelse.

– Jeg sitter i spansk fengsel fordi jeg aldri skjuler hva jeg gjør og fordi jeg tar konsekvensen av mine handlinger, uttalte den avsatte visepresidenten i Catalonia, Oriol Junqueras, nylig til katalansk radio.

Vil bygge bro

Jungqueras er heller ikke lenger så skråsikker på kravet om selvstendighet hvis ERC, separatistpartiet han fortsatt leder, skulle gå seirene ut av valget.

– Jeg vil bygge bro og strekke ut hånden til representanter fra Spania, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Spanias statsminister Mariano Rajoy vil trolig utvide Madrids direkte styre over Catalonia dersom de katalanske separatistene fortsetter å presse på for løsrivelse.

Dersom ingen partier får stort nok flertall eller blir enige om en regjeringsdyktig koalisjon, kan det bli nyvalg allerede på nyåret.

Et slikt politisk kaos gagner ingen, verken i Catalonia eller i Spania.