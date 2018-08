Fem IS-medlemmer fratatt australsk statsborgerskap

Innenriksminister Peter Dutton uttaler torsdag at de fem ikke får komme tilbake til Australia fordi de har handlet mot landets interesser ved å delta i terrorisme og dermed i praksis valgt å forlate det australske samfunnet.

I Norge skal de første IS-dømte tilbake til samfunnet: – Urealistisk at alle terrordømte blir deradikalisert, sier ekstremismeforsker Tore Bjørgo

Dette er andre gang australske myndigheter bruker muligheten den har skaffet seg til å inndra statsborgerskap i slike tilfeller, der innehavere av dobbelt statsborgerskap involverer seg i terrorisme.

– Dette er en viktig del av Australias svar på internasjonal voldelig ekstremisme og terrorisme, sier Dutton.

Identiteten til de fem er ikke kjent, men ifølge ABC radio er de i 20- og 30-årene.

Den konservative regjeringen i Australia gjorde lovendringer i 2015 som gjorde det mulig å frata personer med dobbelt statsborgerskap det australske passet om de hadde begått utvalgte handlinger, inkludert terrorrelatert virksomhet.

IS-kriger Khaled Sharrouf var den første som mistet sitt australske statsborgerskap, og bare måneder senere ble det rapportert at han var drept i et USA-ledet bombeangrep i Syria.

I Australia ble IS klassifisert som terroristorganisasjon i mai 2016. Ifølge myndighetene har 230 australiere reist for å slåss for IS, og 90 av dem er bekreftet omkommet.