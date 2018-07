Zimbabwe til urnene uten Mugabe

Presidentvalget er det første i landet siden Mugabe kom til makten i 1980, og velgerne har 23 kandidater og 55 partier å velge blant. I realiteten er det likevel bare to kandidater som kan komme til å bli landets neste president, nemlig 75 år gamle Emmerson Mnangagwa og 40 år gamle Nelson Chamisa.

Valgdagsmålingene viser et svært jevnt valg, med Mnangagwa som knapp favoritt. Han leder med omkring 3 prosent på opposisjonsleder Chamisa.

Flyktet fra Mugabe

Mnangagwa ble innsatt som president da Mugabe ble veltet i et militærkupp i november i fjor. Mugabe rakk akkurat å avsette Mnangagwa, trolig for å innsette sin egen kone i stedet, før militærkuppet. Mnangagwa flyktet derfor over grensen til Mosambik før han senere kom tilbake og ble innsatt som president på midlertidig basis.

75-åringen, ofte omtalt som «krokodillen», går til valg med et løfte om å styrke landets økonomi og bedre forholdet til Vesten.

– Vi har åpnet Zimbabwe for investorer, og vi går inn i en ny tid med et Zimbabwe våre barn vil være stolte av, sa han under et valgkamparrangement i helgen.

Flere drapsforsøk

Mugabe har uttalt at han anser sin tidligere høyt betrodde visepresidents kandidatur som et svik. Siden 1980 har de to hatt et nært samarbeid og i 2008 ledet Mnangagwa blant annet valgkampen for Mugabe.

Presidentkandidaten har overlevd flere drapsforsøk de siste årene, senest da en bombe gikk av og drepte to personer mens han snakket til en større forsamling i juni.

Som ung var Mnangagwa helt sentral i en geriljagruppen ved navn «Crocodile Gang», derav kallenavnet «krokodillen», som kjempet for frigjøringen fra Storbritannia. Han ble i 1964 dømt til døden for å ha sprengt et tog, men straffen ble omgjort til 10 års fengsel på grunn av hans lave alder. Siden har Mnangagwa vært en sterk politisk motstander av dødsstraff.

Ung kandidat

Chamisa, den eneste som ser ut til å kunne utfordre Mnangagwa i presidentvalget, ble 40 år gammel i februar. Dermed er han akkurat gammel nok til å stille til valg etter landets grunnlov.

Den mangeårige opposisjonspolitikeren er blitt arrestert for sine politiske meninger en rekke ganger. I 2007 fikk han også alvorlige skader da han ble banket opp av politiet og forlatt bevisstløs. Etter fem dager på sykehuset ble Chamisa likevel utskrevet.

Får Mugabes støtte

Mugabe overrasket alle søndag da han antydet at han vil stemme mot sitt eget parti og heller støtte Chamisa som president.

– Jeg kan ikke stemme på ZANU-PF (regjeringspartiet) … hva er igjen av det? Jeg mener Chamisa er det eneste valget, sa Mugabe.

Chamisa vokste opp like sør for hovedstaden Harare og er utdannet jurist ved universitetet i Zimbabwe. Han har ledet flere studentforeninger og vært politisk aktiv i hele sitt voksne liv. Han er også prest i kirken.

Valglokalene åpner klokken 5 zimbabwisk tid, klokken 7 norsk tid, mandag morgen. Omkring 5 millioner zimbabwere er berettiget til å stemme.