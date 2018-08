Alì Agrebi (26) jobbet som gateselger i den tunisiske byen Sfax. Han slet med å skaffe nok penger til å kjøpe mat til storfamilien. Derfor bestemte familien at Agrebi, som den eldste av søsknene, skulle reise til Europa for å få seg jobb

Familien solgte bilen og satte seg i heftig gjeld for å kjøpe en smuglerpakke til Europa. For 70.000 kroner skulle Agrebi bli fraktet til Italia, få en godt betalt jobb, arbeids- og oppholdstillatelse og et sted å bo.