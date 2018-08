I Spania kalles de ciudades fantasma – spøkelsesbyer – et vitne om den kraftige økonomiske bakrusen som Spania slet med for et tiår siden. Det var etter mange år med lånefinansiert fest.

Det spanske boligmarkedet er forlengst friskmeldt, og Spania har hatt sterk økonomisk vekst i flere år. Likevel står fortsatt over 3 millioner boliger tomme. Ingen vil kjøpe dem, og det er for dyrt å rive dem.

Markel Redondo/ Panos Pictures / Felix Features

Sandslottene

Fotografen Markel Redondo fotograferte disse tomme husene og leilighetene i 2010 i en serie han kalte “Sandslottene”. Ti år etter finanskrisen har han vendt tilbake for å fotografere “Sandslottene 2”.

Spøkelsesbyene ligger ofte på bortgjemte steder, og mange spanjoler har glemt at de eksisterer. Ingen snakker lenger om krisen som var. Redondos mål er derfor å vise sine landsmenn hva lånefinansiert spekulasjon kan føre til.

Markel Redondo / Panos Pictures / Felix Features

Dopet på lån

Før finanskrisen som etter hvert utviklet seg til en eurokrise, var Spania en av de store, økonomiske stjernene i Europa. Etter en blodig borgerkrig og flere tiår med diktatur ble landet demokratisk. I løpet av få år gikk Spania fra å være Europas fattige fetter til å bli et rikt land. Økonomien vokste det remmer og tøy kunne holde. En periode ble en tredjedel av alle nye jobber i Europa skapt i Spania.

Men spanjolene var dopet på en byggeboom. Alle skulle ha nye villaer, leiligheter og feriehus. Hele landet så ut som en byggeplass. Byggebransjen sto for en femtedel av økonomien. I 2006 bygde Spania mer enn Frankrike, Italia og Tyskland tilsammen. I 2007 ble det oppført 800 000 boliger.

Så sprakk boligboblen. Det ble bråstopp.

Markel Redondo / Panos Pictures / Felix Features

Verste siden krigen

Bygningsbransjen var som et høyhastighetstog som dro med seg alt da det kræsjet. Spania opplevde den verste økonomiske krisen siden annen verdenskrig. Hæren av arbeidsledige vokste til over fem millioner.

«Se vende» – til salgs – sto det på skilt overalt i landet.

I dag er skiltene borte, men spøkelsesbyene består. Her er det ingen mennesker. Det flyter med søppel, og gatene er fulle av hull. Alt av verdi er stjålet.

Redondo håper at bildene hans vil bidra til at spanjolene ikke glemmer feilene fra fortiden slik at de ikke blir gjentatt. Dessuten håper han at boligene kan bli brukt til noe. Det er ikke bra for miljøet slik det er nå, mener han.