Franklin døde i sitt hjem i Detroit torsdag, opplyser hennes talskvinne Gwendolyn Quinn.

Franklin døde som følge av kreft i bukspyttkjertelen. Diagnosen fikk hun i 2010, men har likevel opptrådt en rekke ganger de siste årene.

Tidligere i uken ble det meldt at Franklin var alvorlig syk og at hennes nærmeste var samlet rundt sykesengen. Etter dette har flere artister hyllet den kjente soulstjernen, og hun har hatt besøk av både sangeren Stevie Wonder og borgerrettsforkjemperen Jesse Jackson.

Vant Grammy-prisen hele 18 ganger

Kirken i Detroit der faren hennes var prest og der hun selv sang og opptrådte som lita jente, holdt onsdag en gudstjeneste der menigheten ba for Franklin.

Aretha Franklins karriere strekker seg over flere tiår. Hun er kjent for sanger som «Respect» (1967), «Think» (1968) og «I Say a Little Prayer» (1968) og er tildelt hele 18 Grammy-priser.

Etter å ha begynt som gospelsanger, ble Franklin en av verdens mest kjente artister innen sjangrene soul og rhythm and blues.

Hun var selv demokrat og har sunget ved innsettelsesseremoniene til tre presidenter: Jimmy Carter, Bill Clinton og Barack Obama.

Hennes siste opptreden var på 25-årsjubileet for Elton John Aids Foundation i New York 7. november 2017.