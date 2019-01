Tusenvis av fornærmede muslimer krever at joggesko-giganten Nike trekker sko av typen Air Max 270 tilbake fra markedet. De hevder plasseringen av en logo som kan leses som Allahs navn er «ekstremt støtende» for muslimer.

Navnet Air Max er trykt på undersiden av sålen til joggeskoen. Hvis «Air Max» leses opp ned og baklengs, kan deler av logoen minne om hvordan Allahs navn skrives med arabiske tegn.

Saiqa Noreen, Change.org

Tusenvis har støttet kampanjen i løpet av noen dager

– Det er skandaløst og frastøtende at Nike lar Guds navn være på en sko. Dette er respektløst og ekstremt støtende for muslimer og fornærmende mot Islam, skriver Saiqa Noreen på change.org.

Hun startet den digitale kampanjen mot Nike mandag denne uken og hadde torsdag fått inn over 18.000 støtteerklæringer.

Kampanjen ble først omtalt i Daily Mail og har nå blitt slått opp i medier flere steder i verden.

Nike

– Tråkket på, sparket og nedsølt

I sitt innlegg hos change.org skriver Saiqa Noreen at logoen som minner om det arabiske ordet for Allah nå «helt sikkert kommer til å bli trampet på, sparket og skitnet til med søle og til og med skitt».

– Jeg henstiller til alle muslimer og alle som er tilhengere av religionsfrihet til å støtte denne kampanjen, skriver hun.

Noreen påpeker at Nike også i 1997 fikk problemer fordi de hadde en logo på en sko som kunne minne om det arabiske ordet for Allah. Den gang var det på baksiden av hælen.

Nike: Ikke tilsiktet

I en kommentar sier en talsmann for Nike at de respekterer alle religioner.

– Logoen til Air Max ble designet for å gjengi en stilisert versjon av merkevaren til Air Max. Hensikten er kun å gjengi merkevaren til Air Max. Alle andre meninger som noen måtte oppfatte er utilsiktet, skriver selskapet i en e-post til Aftenposten. Nike svarer ikke på Aftenpostens spørsmål om hvorvidt selskapet vil trekke skoen fra markedet.

Også andre ting har fornærmet noen muslimer

Tidligere i januar ble det hevdet at toalettruller som ble solgt hos dagligvaregiganten Marks and Spencer hadde en logo som kunne leses som Allahs navn. Også da ble det startet en digital kampanje.

Marks and Spencer svarte at det absolutt ikke var Allahs navn, men et blad fra planten Aloe Vera som var avbildet på toalettrullene de har solgt i fem år.

Amazon trakk annonser for en dørmatte med motiv fra «den hellige koranen». De fikk også kritikk for dolokk med arabiske tegn.