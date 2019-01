Flere hundre mennesker ble trolig begravet levende under tunge leirmasser.

For da demningen like ved jerngruven Corregio do Feijao i Minas Gerais-regionen i Brasil brast, skånte leirmassene lite eller ingenting.

Motorveier ble sveipet av gårde.

Hus knuste som pinneved.

Kollegene som spiste lunsj nær demningen, forsvant.

ADRIANO MACHADO /Reuters

WASHINGTON ALVES / Reuters

Leo Correa / AP

Halvannet døgn etter er ødeleggelsene enorme. 34 mennesker var lørdag kveld bekreftet døde, mer enn 300 andre savnet i området. Dødstallene er forventet å stige kraftig.

Deler av byen Brumadinho er evakuert, store landområder er lagt øde. Men redningsmannskapene leter desperat etter overlevende.

For alt er ikke beksvart: Sargent Acquiles, talsmann for sivilforsvaret i regionen, uttalte lørdag til CNN at 279 personer er reddet ut av gjørmemassene. Flere ble løftet ut av gjørmen i spektakulære redningsaksjoner med helikopter, der helikoptre hang en meter over leirmassene, mens redningsmannskapene kjempet for å dra personer ut av gjørmen de satt fast i.

ADRIANO MACHADO / Reuters

WASHINGTON ALVES /Reuters

Leo Correa / AP

De dramatiske TV-bildene viser tak som stikker opp av den rødbrune gjørma og veier som forsvinner i gjørmemassene.

Redningsmannskapene sliter med å få oversikt over omfanget ettersom veier er oversvømt.

Guvernør Romeu Zema har uttalt at det er liten sjanse for å finne mennesker i live, skriver BBC.

«Vi fant ingen skader»

Lørdag kveld uttalte TUV SUD, det tyske firmaet som i september undersøkte demningen, at den ikke viste noen strukturelle svakheter.

«Basert på det vi vet nå, fant vi ingen skader», sa en talsmann for firmaet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Firmaet sier det vil legge frem alle dokumenter for myndighetene som etterforsker tragedien.

I 2010 ble imidlertid TUV SUD suspendert fra en av FNs miljøkomiteer for ikke å ha fulgt prosedyrene og for å ha gitt «en positiv vurdering rundt noen prosjekter, selv om det fantes innvendinger».

WASHINGTON ALVES / Reuters

Andre Penner / TT NYHETSBYRÅN

Leo Correa / TT NYHETSBYRÅN

WASHINGTON ALVES / Reuters

Bare tre år siden sist

Gruvegiganten Vale, som driver jerngruven like ved demningen, fikk lørdag en bot på 66 millioner dollar fra brasilianske myndigheter. De er også beordret til å stoppe alt arbeid i Corregio do Feijao-gruven.

Fremdeles vet ingen hvorfor demningen, som ligger i regionen Minas Gerais, brast. Men gruvegiganten Vale, som nå er bøtelagt, var også en av to eiere da Samarco-demningen brast i Mariana i samme region i 2015. Australske BHP Billiton eide resten.

19 personer døde og hundrevis ble hjemløse, i det som regnes som Brasils verste miljøkatastrofe.

250.000 mennesker mistet drikkevannet og 60 millioner kubikkmeter forurenset elvevann rant ut i havet.

Gruvefirmaet Vales toppsjef Fabio Schvartsman uttaler at denne gangen vil dødstallene trolig bli svært mye høyere, men konsekvensene for miljøet ikke like store.

Pilar Olivares / Reuters

Isac Nobrega / AP / Brasils regjerings presseavdeling

ADRIANO MACHADO / Reuters

Ennå vet ingen hvorfor Corregio do Feijao-demningen brast.

Schvartsman uttalte lørdag at dammen var stabil så sent som 10. januar, bare to uker før den fatale ulykken.

«Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe ofre, minimere skadeomfang, undersøke fakta, søke rettferdighet og unngå nye tragedier som dem i Maria og Brumadinho», sa Brasils president Jair Bolsonaro, etter å ha fløyet over området lørdag.

Miljøorganisasjoner sier at fredagens ulykke nettopp er et resultat av manglende regulering.

Greenpeace sier det er en konsekvens av at Brasils myndigheter og gruveselskaper ikke har lært av tragedier som Samarco-demningen i 2015.