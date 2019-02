Aggressive isbjørner jager folk i Russland

Lokale myndigheter på øyene der det bor 3000 mennesker, har bedt om hjelp for å håndtere «en masseinvasjon av isbjørner i bebygde områder».

Hovedbyen Belusja Guba har siden desember fått besøk av 52 isbjørner, og det er ifølge myndighetene til enhver tid mellom seks og ti bjørner i området.

Russiske myndigheter har hittil avvist appeller om å skyte isbjørner, men skal sende en gruppe eksperter for å avgjøre hva som kan gjøres. Isbjørner er vernet, og det er forbudt å jakte på dem.

Isbjørner påvirkes av den globale oppvarmingen, og smeltende is gjør at de må tilbringe mer tid på land for å finne føde.