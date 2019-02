Den franske journalisten Florence Porcel skal for en tid tilbake ha opplevd å bli oppringt og intervjuet av en mann som hevdet hun var aktuell til en redaktørjobb i et anerkjent nyhetsprogram i Frankrike. Kort tid etterpå ble et lydopptak av det falske telefonintervjuet i sin helhet offentliggjort på nett.

– Jeg gråt av skam i tre dager, sier 35 år gamle Porcel.

Samtidig ble et manipulert pornografisk bilde, der Porcels ansikt var redigert inn, også publisert i opptil flere kanaler på internett.

Porcels opplevelse er et eksempel i en lang rekke tilfeller av trakassering som franske kvinner er blitt utsatt for. Den franske avisen Libération avslørte denne uken at trakasseringen er signert en gruppe titulert Ligue du LOL. Det skriver BBC.

Flere journalister er som følge av avsløringen blitt suspendert eller sagt opp. Disse er ansatt både i Libération og kulturmagasinet Les Inrockuptibles.

Primært menn i 30-årene

Gruppen Ligue du LOL ble opprettet i 2009, og fikk sin oppstart ved at deltagere i gruppen opprettet anonyme Twitter-kontoer. Disse kontoene ble brukt til å mobbe og trakassere andre.

I stor grad dreide det seg om manipulerte pornografiske bilder, voldtektshumor, og mobbing og latterliggjøring av enkeltpersoner. Koordineringen av deltagerne i gruppen, og handlingene som ble utført, foregikk i en privat Facebook-gruppe.

En brorpart av ofrene for trakasseringen har vært kvinner i mediebransjen. Tilsvarende har en brorpart av personene som står bak de anonyme Twitter-kontoene vært menn, også i mediebransjen. Ifølge France24 er det primært menn i 30-årene som er deltagere i gruppen.

En av disse er den franske frilansjournalisten Vincent Glad. Han er ansatt ved Libération og har innrømmet at det var han som opprettet gruppen.

I tillegg til ham er det også avslørt at Libérations egen nettredaktør Alexandre Hervaud, er blant personene som er suspendert.

Det er iverksett en intern etterforskning i Libération som følge av avsløringen. Glad og Hervaud blir begge etterforsket. De to har brukt sine respektive Twitter-kontoer for å beklage handlingene.

I et lengre innlegg poengterer Glad at han i dag innser at gruppens praksis er «uakseptabel», og reflekterer over det han beskriver som en «machokultur» han ikke var klar over at eksisterte.

– Jeg er forskrekket over mine tweets fra 2013, der jeg tuller med voldtekt. Jeg skammer meg, skriver han.

Je vous dois des explications. Et surtout des excuses. pic.twitter.com/UajOC0bi0h — Vincent Glad (@vincentglad) February 10, 2019

Slet med suicidale tanker

I tillegg til Florence Porcel, er også journalist Nora Bouazzouni, reporter Lucile Bellan og podkaster Mélanie Wanga blant dem som har stått frem som ofre for trakasseringen signert Ligue du LOL.

En kvinne skal ha valgt å forlate jobben sin i mediebransjen. En annen skal ha beskrevet seg selv som suicidal som følge av trakasseringen.

I kjølvannet av avsløringen av Ligue du LOL har David Doucet, redaktøren for det franske magasinet Les Inrockuptibles, erkjent at det er han som sto bak det falske intervjuet med Florence Porcel, og følgelig publiseringen av lydopptaket. Det er attpåtil en mengde anerkjente journalister og profiler i mediebransjen i Frankrike som skal være involvert i skandalen.

Frankrikes digitalminister Mounir Mahjoubi, har beskrevet gruppens deltagere som «tapere».

– Dette er en gruppe menn som er høye på makten de har til å latterliggjøre andre mennesker på internett. Denne mobbingen har effekt i det virkelige liv, sier han.

Skandalen har i løpet av de siste dagene blitt betegnet som den franske mediebransjens #Metoo, og fått enormt med oppmerksomhet både i Frankrike og internasjonalt.

Laurent Cipriani / AP / NTB scanpix

Vurdere å endre loven

Til tross for at fransk lov tydeliggjør at online trakassering er ulovlig, er det begrenset hvor store rettslige følger den koordinerte gruppen vil få. Det er nemlig kun lovstridige poster publisert etter 2013 som kan bli rettsbehandlet.

Slik France24 beskriver det, har deltagerne i Ligue du LOL vært relativt lite aktive både på Twitter og Facebook de siste årene. Aktiviteten var derimot høy i perioden fra 2009 til 2012.

Frankrikes likestillingsminister Marlene Schiappa har i etterkant av avsløringen bekreftet at hun nå vurderer å utvide seksårsrammen for lovbrudd når det gjelder trakassering online.