Valg i Irak: Frykter IS-angrep på valglokalene

I desember erklærte statsminister Haider al-Abadi seier over IS i Irak. Ekstremistgruppen har likevel varslet at valglokalene vil være «mål for deres sverd», og i forrige uke tok de skylden for drapet på en kandidat til valget.

Myndighetene i Irak har satt inn flere sikkerhetstiltak i forbindelse med valget. Blant annet ble landegrensene og alle landets flyplasser stengt ved midnatt fredag.

Fakta: Fakta om valget * Valget avholdes lørdag 12. mai, og de endelige resultatene er ventet søndag. * Omkring 7.000 stiller som kandidater til nasjonalforsamlingens 329 seter. 2.011 kandidater er kvinner. Antall stemmeberettigede irakere er omtrent 24,5 millioner. * statsminister Haider al-Abadi er favoritt til å bli gjenvalgt for fire nye år, etter at han i desember i fjor kunne erklære seier over ekstremistgruppen IS i Irak. * Sjia-predikanten Muqtada al-Sadr anses som den fremste opposisjonelle statsministerkandidaten. Han går til valg på å få bukt med landets korrupsjonsproblemer, noe den sittende regjeringen har fått kritikk for ikke å ta tak i. * Til tross for IS' fall i Irak, frykter myndighetene angrep rettet mot valglokalene lørdag. Landegrensene og alle landets flyplasser holder stengt på valgdagen.

Trolig gjenvalg

Omkring 7.000 politikere, deriblant 2.011 kvinner, stiller som kandidater til nasjonalforsamlingens 329 seter. Det er nasjonalforsamlingen som igjen utnevner en president og en statsminister.

På fire år har statsminister al-Abadi erklært seier over IS og avverget et kurdisk ønske om uavhengighet, hvilket har vært to av landets viktigste og mest samlende saker. I tillegg har al-Abadi styrt landets økonomi gjennom et fall i oljeprisene.

Al-Abadi anses som favoritt til å bli gjenvalgt som ny statsminister, men det ventes ikke at Seiersalliansen, partiet han stiftet like etter å ha erklært seier over IS, vil vinne mange nok seter til å danne regjering på egen hånd.

Vil bekjempe korrupsjon

Den sittende regjeringen beskyldes blant annet for å gjøre for lite for å bekjempe korrupsjon i landet. Opposisjonens fremste statsministerkandidat, Muqtada al-Sadr, har stått i front for flere voldsomme protester de siste årene. Nå går han til valg på å bekjempe korrupsjon og bedre de offentlige tilbudene i landet.

Sjia-predikanten al-Sadr har vært en populær figur i Irak siden USA invaderte landet og Saddam Hussein ble styrtet i 2003. Al-Sadr samlet raskt tusenvis av tilhengere til en politisk bevegelse som sin egen militære enhet.

Tilhengere av al-Sadr er har flere ganger havnet i væpnet konflikt med de amerikanskledede koalisjonsstyrkene i landet.

Lover bedring

I sin siste tale før valgdagen, lovet statsminister al-Abadi en bedre fremtid for det irakiske folket.

– Vi har bestått vår prøve. Nå bedrer også økonomien seg. Oljeprisene stiger, og investeringer vil komme, sa statsministeren.

Omkring 24,5 millioner irakere er berettiget til å stemme når valglokalene åpner klokken 7 lørdag morgen lokal tid. Klokken 6 på kvelden stenger valglokalene igjen. Det endelige resultatet ventes søndag.

Lørdagens valg blir det fjerde i rekken siden Saddam Hussein ble styrtet i 2003. For aller første gang skal Irak teste et elektronisk valgsystem.