(Medier24/Aftenposten): Like før klokken 15:00 norsk tid blir det kjent at det pågår et angrep mot et hotell og kontorkompleks i Kenyas hovedstad Nairobi.

Rapporter fra stedet forteller at folk løper og at det meldes om skyting og eksplosjoner.

– Ble redd

NRK har i alt to medarbeidere i området, får Medier24 bekreftet. Det er Afrika-korrespondent Ida Titlestad Dahlback og den lokale TV-fotografen Robert Lutta, som har jobbet for NRK i fire år.

Skyting, eksplosjoner og branner i Nairobi

Utenrikssjef Gunnhild Viken i NRK bekrefter til Medier24 at Dahlback og fotografen satt i nabobygget og redigerte en sak da angrepet skjedde. De er nå i sikkerhet og uskadd.

– Hun har det etter forholdene bra, men ble selvfølgelig redd når noen begynner å skyte vilt i nabobygget og hun ikke vet om hun er helt trygg, sier Viken.

Bodde på hotellet som ble angrepet

NRK har i hele dag vært på telefon med korrespondenten, som tok over jobben i Nairobi etter NRKs Christine Præsttun og Sverre Tom Radøy for drøyt ei uke siden.

Viken forteller at de har fulgt rutinene godt og har hatt sikkerhetsfolk involvert – samtidig som de har informert den norske ambassaden.

– Teamet har fått rådet om å holde seg i ro. Men det er klart at det var veldig nærme. Og for en korrespondent som har begynt for en uke siden, så ble det litt av en start, sier Viken, som nå er på vei til Nairobi for å bistå teamet.

Hverken korrespondenten eller fotograf har jobbet med angrepet, etter som de var såpass nærme det som skjedde og ble berørt. Dahlback bodde på det aktuelle hotellet, men flyttet i nabobygget kun for tre dager siden.

– Det var ubehagelig nærme, sier Viken.

Medier24 har fått tilgang på en intern e-post som har gått ut til alle ansatte i NRK Nyheter tirsdag ettermiddag. Der står det:

«Det har i dag vært et angrep mot et hotell som er i nabobygget til leilighetskomplekset hvor vår Afrika-korrespondent Ida Dahlback bor. Ida og fotograf Robert Lutta var i leiligheten da angrepet startet. De er i god behold, og vi har stått i løpende kontakt med dem etter at angrepet fant sted. Vi ber om at de to nå får ro, og at ingen tar kontakt med Ida eller Robert. All kommunikasjon skjer via oss i ledelsen den nærmeste tiden. Utenrikssjef Gunnhild Viken reiser i kveld ned til Nairobi for å følge opp Ida og Robert og hun vil være på plass i morgen tidlig».

