De kommer fra hele veien for å finne nordlyset, og jakten pågår ofte i bil midt på natten På få minutter kan en tørr vei forvandles til å bli isete, glatt og livsfarlig. Sjåførene er ofte trøtte og uoppmerksomme og det hender at de til og med lar være å sette på billysene når de tar seg frem på smale og svingete strekninger.

Nå advarer politiet de mange som besøker Island for å tilbringe en klar vinternatt under den arktiske himmelen og se den bli opplyst av nordlysets fargesymfoni.

Turister strømmer til sagaøya fra hele verden for å dra på nordlysjakt.

Særlig nord på Island er det gode muligheter for å oppleve det spektakulære fenomenet, men nordlysturismen er ikke problemfri.

På Island har jakten på nordlyset vist seg å være svært trafikkfarlig, skriver nyhetsbyrået AP.

Fakta: Nordlys Aurora Borealis, også kjent som nordlys, er synlig i perioden september til mars

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra solen mot jorden. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen. Denne gassen blir tilført energi, som så sendes ut igjen i form av lys.

Fargene i nordlyset kan spenne fra ultrafiolett til infrarødt. Hvilke farger nordlysutbrudd består av, blir bestemt av energinivået i partiklene og sammensetningen av atmosfæregassen. De dominerende fargene i den delen av fargespekteret vi kan se, er grønt, rødt og blått.

Forekomst og intensitet av nordlyset er på sin side styrt av aktivitet på solen, jordens magnetfelt og atmosfære som bestemmer hvor på jorden nordlyset opptrer.

Fenomenet nordlys er blitt observert og fotografert fra bakkenivå så langt sør i Norge som i Kristiansand. Kilder: Andøya Space Center, Store norske leksikon, Wikipedia

Glemmer å se på veien

For ifølge politiet mangler mange utenlandske besøkende erfaring i å håndtere vinterlige forhold på veiene. Svingete og smale veier på Island kan nemlig være isete og glatte vinterstid. Politiet er stadig mer bekymret over hvordan turistene speider etter nordlys og glemmer å se på veien mens de kjører bil.

– Været på Island forandrer seg hvert femte minutt, og forholdene på veiene endrer seg like fort, sier inspektør Johannes Sigfusson i Akureyri politikammer til AP.

– I løpet av minutter kan en tørr vei bli isete og glatt.

Størst er risikoen for ulykker midt på natten når uerfarne og trette sjåfører har ett øye vendt mot himmelen i håp om å se naturfenomenet. Politiet forteller også om trøtte sjåfører som ikke setter på billysene for å hindre forurensning.

– Noen ulykker skjer også på hovedveiene når bilturistene trår så hardt på bremsene når de ser nordlyset at bilene bak ikke unngår å kræsje inn i dem bakfra.

Av de 18 personene som omkom i trafikkulykker på Island i 2018, var halvparten utlendinger. Den triste statistikken fortsetter trenden som begynte året før, da flere utlendinger enn islendinger omkom i trafikkulykker.

For en måned siden ble tre turister drept og kritisk skadet da en SUV med i alt syv mennesker ble kastet av veien på en av de mange broene på Island med kun ett kjørefelt. Ulykken skjedde sør på Island.

Politiet advarer også spesifikt turister fra varme strøk som aldri ha kjørt bil på vinterføre, om å være forsiktig og aktsomme på veiene.

For å oppleve Aurora Borealis, nordlyset, på sitt flotteste, reiser mange vekk fra byens lys. Det har ført til at noen bilførere velger farlige fjellveier i jakten på nordlyset, og bilkjøringen har for noen endt i tragedie.