Historien om eksstatsminister Nikola Grujevskijs flukt fra Skopje i Makedonia via Albania, Montenegro og Serbia til Ungarn har vakt oppsikt.

Den omstridte politikeren, som er dømt til to års fengsels for korrupsjon, fortalte tirsdag på Facebook at han hadde fått innvilget asyl rett etter han kom seg til Ungarn i forrige uke. På veien søkte han om politisk asyl i Ungarns ambassade i Tirana i Albania, ifølge Balkan Insight.

Grujevskij hevder på Facebook han blir forfulgt politisk i Makedonia og at han ikke er trygg der.

EUs kommissær for utvidelse, Johannes Hahn, skriver på Twitter at han forventer en god forklaring på hvorfor Ungarn har sagt ja til dette.

Hahn er overrasket over at Ungarn støtter Makedonias ønske om EU-medlemskap samtidig som det ikke regner landet som trygt.

I take note of reports about #Hungary’s decision to grant political asylum to @GruevskiNikola. If confirmed, I expect a sound explanation of its grounds by @Viktor_Orban. 1/2 — Johannes Hahn (@JHahnEU) November 21, 2018

The #RuleofLaw remains a fundamental principle for Member States and accession candidates alike. It is crucial for #Europe’s credibility. Surprising that #Hungary supports 🇲🇰 #EU membership but does not consider it safe. 2/2 — Johannes Hahn (@JHahnEU) November 21, 2018

Ungarn er et av landene i EU med mest restriktiv holdning til asylsøkere, og statsminister Viktor Orbán har gjort kampen mot innvandring til en av sine hovedsaker. Men Nikola Grujevskij har altså fått innvilget asyl, ifølge ham selv.

Deutsche Welles kommentator, Boris Georgijevskij, skriver at ved å ta imot denne «flyktningen», gjør Orbán narr av alt EU står for.

Politiske allierte

Den ungarske statsministeren er i lang tid blitt anklaget for å føre landet sitt i en udemokratisk og autoritær retning. Det samme ble Grujevskij da han ledet sitt land.

Orbán har hatt tette bånd til Makedonias tidligere statsminister, som nå altså har fått politisk asyl, og har kommet med åpen støtte til partiet hans. Viktor Orbán takket blant annet daværende statsminister Grujevskij for å ha stengt grensene under migrantkrisen i 2015 for å stoppe den såkalte Balkan-ruten. De to har også gjort den amerikanske milliardæren og filantropen George Soros til en felles fiende.

Grujevskij (48) hadde vært statsminister i Makedonia i ti år da han ble tvunget til å gå av i 2016. Det skjedde etter skandaler knyttet til omfattende avlytting av politiske motstandere, korrupsjon og påstander om valgfusk. Det har også vært mye turbulens i landet etter han gikk av, blant annet da tilhengere av Grujevskij stormet parlamentet i fjor.

Kjøpte luksusbil

Den omstridte eksstatsministeren ble dømt til to års fengsel for korrupsjonslignende forhold og maktmisbruk. Han hadde brukt statskassen til å kjøpe en skuddsikker Mercedes for seks millioner kroner til eget bruk, men ifølge makedonske myndigheter venter flere tiltalepunkter.

Men da han skulle sone, forsvant han altså, til tross for at passet var inndratt og Ungarn vanligvis har streng grensekontroll. Han slapp også å vente i asylmottak, men kom rett til Budapest. Ifølge The Guardian har albanske myndigheter bekreftet at eksstatsministeren kom seg videre derfra i en ungarsk ambassadebil.

Grujevskijs flukt kommer på et tidspunkt der Makedonia håper å nærme seg EU takket være en navneendring, som eksstatsministerens parti var imot. Nå krever Makedonia at Ungarn utleverer rømlingen.

