– Jeg elsker navnet mitt. Det er ganske kult, sier Lily Hannah Primus 25 år etter at hun ble avisstoff både i Storbritannia og Norge på grunn av navnet.

Aftenposten

Det var navnet Claire foreldrene hadde på blokken, men i dagene forut for fødselen hadde TV-en stått nærmest konstant på med bilder fra Hafjell, Kvitfjell, Lysgårdsbakkene og de andre OL-arenaene på Lillehammer.

– Men hun var ingen Claire, tenkte jeg da jeg så henne første gang. Hun var Lily Hannah, forteller pappa Stephen Porter (54).

Midt i OL-rusen bestemte Tracy og Stephen Porter seg for at datteren skulle kalles opp etter OL-byen i Norge – selv om de aldri hadde hatt noe forhold til Norge eller byen før OL.

– Det har vi aldri angret på, sier de.

Se Lily Hannah på snowboard i Andorra-fjellene:

Mer interessert enn engelskmenn flest

Lily Hannah kom til verden 23. februar. Samtidig var Markus Wasmeier på vei til å vinne storslalåm for menn på Hafjell, og Bonnie Blair vant damenes 1000 meter på skøyter den dagen.

Arnfinn Mauren

Familien fikk med seg det meste som skjedde under OL på Lillehammer. De er nemlig mer interessert i vinteridrett enn engelskmenn flest, selv om den engelske sørkysten sjelden innbyr til skiturer.

– Vi tilbrakte så mange timer foran TV-en i dagene forut for fødselen at til slutt kvernet navnet Lily så mye opp i hodene våre at det bare måtte bli Lilly Hannah, forteller mamma Tracy (54).

Arnfinn Mauren

Frisøren sørget for at verden fikk vite om henne

Det var ikke meningen at resten av verden skulle vite noe om historien bak navnevalget. Men Tracy Porter fortalte det til frisøren. Dermed kom det i lokalavisen, før historien ble plukket opp av engelske og norske riksmedier.

– Og da Lily Hannah var tre år gammel, ble vi invitert til Lillehammer. Det var en fantastisk tur. Vi feiret treårsdagen hennes der, forteller foreldrene.

Privat

Livet som Lily Hannah har vært godt, ifølge 25-åringen selv. Hun utdannet seg til kroppsøvingslærer, og for to og et halvt år siden giftet hun seg med ungdomskjæresten Nathan Primus. For fire år siden fridde han på toppen av en skibakke i Andorra. Hvor ellers?

– Det var et frieri gjort i Lillehammer-stil, sier de to.

Arnfinn Mauren

Har ikke gjort skam på navnet

På et tidspunkt tenkte foreldrene at det kanskje ville bli en olympier av Lily Hannah, men det ble med drømmen.

Privat

Lily Hannah gjør imidlertid ikke skam på navnet sitt. Hun er blitt en sporty kvinne, som fortsatt følger familien på skitur.

– Det er kanskje når vi drar på skiferie at jeg er spesielt bevisst på navnet mitt, sier hun.

Andorra er favorittstedet, men familien har også dratt til Frankrike, USA og Canada for å stå på ski. Og en gang håper Lily Hannah å prøve alpinbakkene ved Lillehammer. Hun forsikrer nemlig OL-byen om at hun lever opp til navnet.

– Jeg elsker å stå på ski, understreker hun.