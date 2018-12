Israels statsminister Benjamin Netanyahu har et hårfint flertall i nasjonalforsamlingen med én stemmes overvekt. Nå kan en anklage om økonomiske misligheter ødelegge for israelsk politikks suverent mest dominerende figur.

Det israelske politiet anbefaler nå at Netanyahu og kona Sara blir tiltalt for korrupsjon og bedrageri.

Amit Shabi, AP/NTB scanpix

Politiet: Byttet markedsfordeler mot positiv medieomtale

Politiet hevder Israels største telekomselskap, Bezeq Telecom, fikk markedsfordeler mot at Netanyahu og kona fikk fordelaktig omtale fra et nyhetsnettsted eid av Bezeq.

Fra før er statsministerparet blant annet anklaget for å ha mottatt dyre gaver, som champagne, sigarer og juveler, for tilsammen 1,7 millioner kroner fra Hollywood-produsenten Arnon Milchan.

Fakta: Korrupsjonsanklagene mot Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu har vært statsminister i Israel fra 1996 til 1999 og igjen fra 2009 til nå. Sak 4000: Politiet hevder Bezeq Telecom Israel fikk fordeler mot at et nettsted de eier, Walla, ga positiv omtale til statsministeren og kona Sara. Sak 2000: Netanyahu skal ha forhandlet frem en avtale som sikret ham positiv omtale i storavisen Yedioth Ahronoth. Sak 1000: Politiet hevder Arnon Milchan, en israelsk Hollywood-produsent, og den australske forretningsmannen James Packer ga gaver for 1,7 millioner kroner til Netanyahu og hans familie. Det var blant annet champagne, sigarer og smykker. Kona Sara Netanyahu er anklaget for å ha bestilt privat mat til statsministerens residens for 700.000 kroner samtidig som det var en heltidsansatt kokk i residensen. Saken har gått til megling.

Ariel Schalit, AP/NTB scanpix

– Det er ingenting, og det blir ingenting

Den påtaleansvarlige Avichai Mandelblit har tidligere sagt at han ville vente med å komme med en avgjørelse til politiet hadde fått etterforsket alle anklagene mot Netanyahu. Nå har politiet gjort seg ferdig, og Mandelblit må bestemme seg for om han mener at politiets beviser holder vann.

Statsminister Netanyahu hevder seg sikker på at det ikke vil bli noen tiltale og kaller saken en heksejakt.

– Det vil ikke bli noe, for det er ingenting der, har vært Netanyahus mantra hele veien.

YARON BRENNER, AP/NTB scanpix

Opposisjonen krever at statsministeren må gå av

Opposisjonen har krevd at statsministeren må gå av, men det nekter han å gjøre. Netanyahus partifeller har samlet seg omkring sin leder og baksnakker i stedet politiet. De hevder venstrevidde medier står bak, skriver Haaretz.

Koalisjonspartnerne har tidligere ikke latt seg skremme av at politiet har anbefalt tiltale mot Netanyahu. Finansminister Moshe Kahlon har gjort det klart at hans parti Kulanu trekker seg fra koalisjonen dersom det tas ut tiltale. I så fall vil ikke Netanyahu lenger ha flertall i nasjonalforsamlingen Knesset.

Nyvalg eller en statsminister på tiltalebenken?

Spekulasjonene om hva som skjer dersom det tas ut en tiltale, er mange.

Det kan bli et nyvalg. Spekulasjonene har rast lenge, men Netanyahu har holdt igjen. Et valg må holdes innen høsten 2019.

Netanyahus advokat foretrekker å inngå en avtale med påtalemyndigheten slik at Netanyahu slipper rettssak, ifølge The Jerusalem Post. Til gjengjeld kan statsministeren komme til å unnlate å stille til gjenvalg eller trekke seg rett etter valget.

Netanyahu kan tviholde på posisjonen sin selv om han blir tiltalt. I så fall kan det komme krav om at høyesterett avsetter ham.

Reuters/NTB scanpix

Ikke første toppolitiker som havner i politiets søkelys

Den israelske statsministeren gjennom 12 år er langt fra den første israelske toppolitikeren som anklages for kriminalitet.