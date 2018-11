Meldingen om skytingen kom klokken 19.30 onsdag. Et vitne forteller at flere skudd ble avfyrt og at åtte personer ble sett løpende fra stedet. Mannen som ble skutt, ble fraktet til sykehus, men livet hans sto ikke til å redde.

Området er sperret av. Politiet har ingen mistenkte, men sier de etterforsker saken.

– Vi leter ganske bredt, sier Erik Terneborn, pressetalsperson for politiet.