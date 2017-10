Kaktuser, brennevin og solskinnsdager: USAs byer gjør seg lekre for et spesielt selskap

Amazon, som holder til i Seattle, sendte i september ut meldingen om at selskapet leter etter en passende by for å opprette enda et hovedkvarter. Det er ventet at en slik etablering vil føre med seg opptil 50.000 arbeidsplasser i løpet av 15 år. De direkte investeringene vil alene beløpe seg til omtrent 40 milliarder kroner. Kappløpet om å sikre seg dette er blitt intenst.

Ikke akkurat sjenerte

Torsdag går fristen ut for byer som vil selge seg inn overfor teknologi- og netthandelgiganten. Lokalpolitikere og lokalt næringsliv har ikke vært spesielt sjenerte med å fremheve sine egne fordeler. Oppfinnsomme påfunn for å få oppmerksomhet har det heller ikke skortet på.

Sendte kaktus til Bezos

Ett av de mer spesielle sto næringslivsorganisasjonen Sun Corridor Inc i Tucson i Arizona for. De fant en seks meter høy saguaro-kaktus, og den sendte de med lastebil til Amazon-sjef Jeff Bezos som en gave.

– Vi ville sikre oss at Bezos og hans team legger merke til oss og samtidig sende et signal om at «vi har plass for dere til å vokse i lang tid». Ingenting sier dét tydeligere enn en saguaro, sa sjefen for Sun Corridor Inc i en uttalelse.

Thx @SunCorridorInc! Unfortunately we can’t accept gifts (even really cool ones) so we donated it to @DesertMuseum 🌵 https://t.co/ZJPQfs44cq pic.twitter.com/Fot06Kgs9P — Amazon News (@amazonnews) September 19, 2017

Amazon sa imidlertid at de ikke kunne ta imot slike gaver og donerte kaktusen til et ørkenmuseum.

Kjøpeknapper og esker

I Birmingham i Alabama har de satt opp store fysiske «kjøpsknapper» av den typen du finner på Amazons nettside, og enorme Amazon-pakker i gatene for å få selskapet til å se nærmere på akkurat deres region.

Brynn Anderson / AP/ NTB scanpix

Spurte Amazons Alexa

Landets hovedstad, Washington DC, vil ikke være dårligere. Ordfører Muriel Bowser har – i likhet med enkelte andre ordførere – fått laget en youtube-film der hun skryter av sin egen by. Deretter spør hun Amazons elektroniske assistent Alexa om et bra sted for selskapets nye hovedkvarter og får et svar hun er godt fornøyd med.

Solskinn og friluftsliv

Denver regnes av flere kommentatorer – sammen med blant andre Atlanta og Pittsburgh – som en av de heteste favorittene. Og byen spiller blant annet på sol og varme i sin PR-virksomhet.

– Vi har 300 solskinnsdager i året. Himmelen vår er blåere og vakrere, sier J.J. Ament til nyhetsbyrået AP. Ament leder Denvers satsing på å friste Amazon. Sol og blå himmel er trolig ment som et lite stikk til Seattle, der dagens hovedkvarter ligger, som er kjent for sitt regntunge vær. Denver selger også inn sine 70.000 kilometer med turstier.

David Zalubowski / AP / NTB scanpix

Bourbon-tradisjoner og barliv

Andre byer legger også vekt på gunstig klima, men Austin i Texas argumenterer med sitt livlige konsert- og barliv i stedet for antall turstier. Og i Louisville i Kentucky legger de vekt på å være porten til områdene der det lages bourbon – amerikansk whisky.

Bruce Schreiner / AP/ NTB scanpix

Minst 1 million innbyggere

Amazon har sine kriterier for å vurdere søknadene. Det er antatt at stor lokal velvilje for byggesøknader er ett og mulighet for sjenerøse lokale skatteordninger er et annet. Offisielt er de viktigste vilkårene: