Ghislaine Maxwell skal ha fått 30 millioner dollar av Epstein

Ghislaine Maxwell var en voksen kvinne som oppførte seg som et «sofistikert og farlig rovdyr» mot sårbare barn.

Her er en tegning fra da Ghislaine Maxwell – iført håndjern – ble ført inn i retten på første dag av rettssaken mot henne, 3. desember. Hun er tiltalt for å ha rekrutterte unge jenter som finansmannen Jeffrey Epstein og venner av ham skal ha misbrukt seksuelt.

Nå nettopp

Det sa aktor Alison Moe i den avsluttende prosedyren mot den 59 år gamle britiske kvinnen.

Rettssaken har pågått i en domstol i New York siden 3. desember.

Mandag trakk juryens medlemmer seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet.

Ghislaine Maxwell står tiltalt for å ha rekruttert unge jenter som finansmannen Jeffrey Epstein og venner av ham skal ha misbrukt seksuelt.

Epstein tok sitt eget liv i en varetektscelle i 2019. Han var da tiltalt for menneskehandel og en serie overgrep mot mindreårige jenter.

Dermed forsvant også de antatte ofrenes håp om at han skulle stilles til ansvar.

Påtalemyndigheten har siden Epsteins selvmord jobbet for å tiltale hans tidligere kjæreste og partner, Ghislaine Maxwell.

I tre uker har Maxwell måttet svare for seg og sin rolle i de påståtte overgrepene.

Hun nekter straffskyld. Maxwells forsvarere mener hun blir gjort til syndebukk for Epsteins handlinger, og at kvinnene har økonomiske motiver bak anklagene.

Skal ha fått 30 millioner dollar

Moe hevdet i prosedyren at Maxwell skal ha fått 30 millioner dollar for å ha rekruttert jentene. Det skriver den britiske avisen The Times.

Moe viste frem bankutskrifter som avslører at Epstein foretok tre overføringer på flere millioner dollar til kontoer i Maxwells navn fra 1999 til 2007. Til sammen 30 millioner dollar.

«Når man ser slike overføringer, spør man seg selv: Hva kan Maxwell ha gjort for Epstein, som kan være verdt 30 millioner? Sunn fornuft tilsier at man ikke forærer noen så mye penger – med mindre de gir deg akkurat det du vil ha. Og hva ville Epstein? Jo, han ville beføle mindreårige jenter,» sa aktor.

Aktor beskrev i prosedyren Maxwell som et «sofistikert og farlig rovdyr», som brukte den samme teknikken igjen og igjen. Formålet var å lokke jentene hjem til Epstein fasjonable bolig i Palm Beach.

– Lokket med handleturer og kinobesøk

Ifølge tiltalen hadde Maxwell et intimt forhold med Epstein fra 1994 til 1997.

Epstein skal også ha betalt henne for å forvalte flere eiendommer frem til 2004.

Påtalemyndigheten hevder Maxwells fremgangsmåte først gikk ut på å skaffe seg ofrenes tillit.

Så tok hun med seg jentene på handleturer og kinobesøk.

Hun skal deretter ha oppfordret dem til å gi Epstein massasje, noe som ved flere anledninger endte med at de ble utsatt for overgrep. Han skal da ha gitt dem penger.

Ifølge påtalemyndigheten deltok også Maxwell ved flere anledninger i overgrepene.

Moe viste samtidig frem en skriveblokk som skal ha tilhørt Maxwell. Aktor omtalte i retten blokken som «Maxwells lille svarte bok». Den hadde telefonnumre til tenåringsmassører i nærheten og inneholdt tegninger fra massasjerommet i Epsteins hjem.

Risikerer 80 års fengsel

Maxwell har vært fengslet siden juli 2020.

Blir hun funnet skyldig etter tiltalen, risikerer hun 80 års fengsel.

Tiltalen omfatter handlinger som skal ha pågått mellom 1994 og 2004. De er knyttet til handlinger overfor en rekke ikke navngitte kvinner. To av dem skal bare ha vært 14 og 15 år da overgrepene fant sted.

Under rettssaken ble det likevel bare fokusert på anklager mot Maxwell fra fire kvinner.

Detaljer som strekker seg utover det har i liten grad vært tema i rettssalen. Det gjelder for eksempel Maxwells tilknytning til prins Andrew, samt Epsteins forhold til andre kvinner enn de fire.

Krav om enstemmig jury

Det er uklart når juryen treffer sin beslutning.

Det er et krav at juryen må være enstemmig for at Maxwell skal bli funnet skyldig.

Hvis jurymedlemmene ikke blir enige, må saken prøves på nytt for en helt ny jury.