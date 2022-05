Dette skjedde i Ukraina i natt: Russland fortsatte bombingen etter evakuering i Mariupol

Over 100 sivile kom seg ut av stålverket i Mariupol søndag. Russland satte straks i gang med bombingen igjen etter evakueringen, ifølge Ukraina.

Medlemmer i Azov-bataljonen hjalp søndag sivile ut av stålverket Azovstal i Mariupol under en FN-ledet evakuering. Bildet er hentet fra en video offentliggjort av Azov-bataljonen.

Det viktigste om Nyhetsbrev Vil du motta gratis nyhetsbrev om det viktigste om krigen i Ukraina? Meld meg på

2. mai 2022 07:54 Sist oppdatert nå nettopp

Det var stort sett kvinner og barn som fikk forlate stålverket Azovstal søndag. I flere uker har det enorme stålverket har vært tilfluktssted for både sivile og ukrainske styrker. Samtidig har den østukrainske havnebyen vært beleiret og utsatt for nesten konstante russiske angrep.

Så snart evakueringen var ferdig, fortsatte russiske styrker bombingen. Det sier Petro Andrjusjtsjenko, rådgiveren til Mariupols ordfører.

Fortsatt er det flere hundre sivile og nesten 500 sårede soldater i stålverket, ifølge Denys Sjlega, som leder en av brigadene i Ukrainas nasjonalgarde.

– Flere titalls små barn er fortsatt i bunkerne under verket. Vi trenger en eller to runder til med evakuering, sa han.

Byrådet i Mariupol skriver på Telegram at det vil være en ny runde med evakuering av sivile fra andre deler av byen mandag morgen.

Flere angrep i Øst-Ukraina

Søndag ble det også gjennomført flere angrep i byen Kharkiv og i Donetsk-området i Øst-Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Minst åtte sivile ble drept.

– 1. mai ble fire sivile drept i russiske angrep i Donetsk, alle i Lyman. Elleve andre ble såret, skriver Donetsk-guvernør Pavlo Kyrylenko på meldingstjenesten Telegram.

Han la til at ytterligere én person senere døde av skadene vedkommende ble påført i et angrep i en landsby nær Lyman.

I Kharkiv ble tre personer drept i angrep mot boligområder i og rundt byen, ifølge guvernør Oleh Synegubov.

Eksplosjoner og angrep i Russland

Også i Russland ble det meldt om eksplosjoner. Mandag morgen kunne to kraftige eksplosjoner høres i byen Belgorod sørvest i landet. Det skrev regionens guvernør Vyatsjeslav Gladkov på meldingstjenesten Telegram, melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

– Det er ingen meldinger om døde eller ødeleggelser, skrev Gladkov.

Sent søndag kveld ble en jernbanebro i Kursk-regionen rammet av en eksplosjon, ifølge regionale myndigheter. Broen ligger nær landsbyen Konopelka, bare 10 kilometer fra grensen til Ukraina. Eksplosjonen førte til at deler av broen kollapset.

De siste ukene har det vært flere branner og eksplosjoner på den russiske siden av grensen.

1. april brøt det ut brann på et oljedepot i Belgorod. Regionale myndigheter sa at Ukraina sto bak et angrep som førte til brannen. Siden har det blitt meldt om flere angrep og eksplosjoner på den russiske siden av grensen.

Avviser russisk seierserklæring 9. mai

Hva vil skje 9. mai? Dette er dagen Russland markerer seier over Nazi-Tyskland under andre verdenskrig. Vestlig etterretning, analytikere og tjenestepersoner har spekulert på om Russlands president Vladimir Putin også planlegger å erklære seier i Ukraina denne dagen.

Men utenriksminister Sergej Lavrov avviser nå at dette er planen.

Russland vil ikke forhaste seg med å bli ferdig med militæroperasjonen, sa Lavrov i et intervju med italienske Mediaset søndag.

– Militæret vil ikke på en kunstig måte tilpasse handlingene sine til en dato, sa Lavrov.

Russiske militære var 28. april i gang med å øve til militærparaden 9. mai. Mange har spekulert i om Putin vil benytte datoen til å erklære seier i Ukraina.

Avslørte spionring

Ukrainske sikkerhetsmyndigheter sier de har avslørt en ring med russiske spioner i egne rekker. Én av spionene jobbet i landets generalstab, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Oleksij Arestovytsj søndag. Det melder nyhetsbyrået Ukrinform.

Arestovytsj sa ikke hvor mange som er med i den såkalte spionringen, men han avslørte planene de skal ha hatt.

– De skulle etter planen skyte ned et passasjerfly over Russland eller Hviterussland, for så å si at Ukraina sto bak, sa Arestovytsj. Luftvernmissiler fra ukrainske våpenlagre skulle angivelig brukes i planen.