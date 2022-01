Kilder: Én drept i skyteangrep på tysk universitet

Én person ble drept og tre andre såret da en væpnet mann åpnet ild i en forelesningssal ved Heidelberg-universitetet i Tyskland, ifølge sikkerhetskilder.

Politiet ankommer åstedet ved Heidelberg-universitetet i Tyskland.

NTB-DPA-AFP

Nå nettopp

Ikke navngitte kilder sier til nyhetsbyrået DPA at gjerningsmannen selv var student, og at han tok sitt eget liv etter å ha forlatt rommet.

Så langt skal det ikke være noe som tyder på politiske eller religiøse motiver bak angrepet.

Angriperen var væpnet med gevær, og han skjøt vilkårlig rundt seg i forelesningssalen, opplyser en talsperson for politiet til AFP. Ifølge nyhetsbyråets kilder ble alle de fire ofrene alvorlig såret. En av dem, en ung kvinne, døde senere av skadene på sykehus, ifølge kildene.

En større politiaksjon ble igangsatt etter at mannen mandag åpnet ild i en forelesningssal.

– Vi antar at det bare var én gjerningsperson. På dette stadiet ser vi ingen ytterligere fare for publikum, sa politiet over en time etter de første meldingene om angrepet.

Heidelberg-universitetet i nærheten av Mannheim er et av Tysklands eldste og mest anerkjente. Neuenheimer Feld-området, der universitetet ligger, ble sperret av da politiet ble varslet om angrepet.