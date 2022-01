Tidligere Johnson-rådgiver hevder statsministeren løy om Downing Street-fester

Boris Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings hevder statsministeren var fullt klar over at det skulle arrangeres en hagefest i statsministerboligen mens landet var stengt ned. Og at han ikke gjorde noe for å stanse den.

Statsministerens tidligere sjefrådgiver hevder nå at Boris Johnson løy i parlamentet da Johnson nylig sa at han ikke var klar over at det ble festet og drukket i hagens hans i statsministerboligen, samtidig som landet var nedstengt.

17. jan. 2022 20:41 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det melder Sky News mandag kveld.

I et ferskt innlegg sin Substack-site skriver Dominic Cummings at han sa direkte til Johnson at han var bekymret for den bebudede festen i hagen til statsministerboligen 20. mai 2020.

«Statsministeren ble fortalt om invitasjonen, han visste at det var en drikkefest, han løy for parlamentet», skriver Cummings.

– Ta med egen drikke

Det er tidligere kjent at Boris Johnsons private sekretær Martin Reynolds sendte en e-post til en rekke ansatte i regjeringsapparatet der han inviterte til fest, og der det sto: «BYOB», som er kortform for «bring your own bottle, or booze».

På norsk: Ta med egen drikke.

Avsløringen av Reynolds e-post har provosert mange briter.

Mange har krevd Johnsons avgang, inkludert flere i statsministeres eget parti.

Til nå har statsministeren stått av stormen.

Trodde det var en «work event»

Johnson har sagt at han ikke var klar over eller forsto at det ble avviklet en fest.

I nasjonalforsamlingen sa han nylig at han trodde det pågikk en «work event» – en slags arbeidskonferanse – i hagen hans.

Hvis det nå blir slått fast at Johnson på forhånd visste om festen, og løy i nasjonalforsamlingen, så kan mye tale for at han kan bli tvunget til å gå av.

20. mai-arrangementet er det siste i en rekke rapporterte fester i Downing Street og andre offentlige avdelinger under COVID-restriksjoner i 2020 og 2021.

Johnson avviser beskyldningen

Downing Street, som kan sammenlignes med Statsministerens kontor (SMK) i Norge, avviser at Johnson ble informert på forhånd om at det skulle festes i statsministerboligen.

En talsperson gjentok mandag det Johnsons tidligere har sagt, nemlig at statsministeren trodde det var en slags arbeidskonferanse eller lignende som pågikk i hagen hans.

Dominic Cummings forlot Downing Street i november 2020.

Han har siden vært en sterk kritiker av Johnson.

Flere britiske medier har skrevet at under koronapandemien så har ansatte ved Boris Johnsons kontor holdt ukentlige vinfester i Downing Street.

Daily Mirror meldte nylig blant annet at de ansatte kjøpte inn et spesielt vinkjøleskap i forbindelse med sammenkomstene, som blir omtalt som «Wine Time Friday's».

Statsministeren selv skal jevnlig ha stukket innom festene, og han skal ha oppfordret de ansatte til å «lette på trykket» selv om det av smittevernhensyn var strengt forbudt med sosiale arrangementer innendørs, opplyser ikke navngitte kilder til avisen.