Finland sier formelt ja til å søke om Nato-medlemskap

Den finske president Sauli Niinistö og den finske regjeringen har formelt besluttet at Finland skal søke om medlemskap i Nato.

Finlands president Sauli Niinistö (bildet) og statsminister Sanna Marin holder pressekonferanse om Finlands Nato-søknad.

9 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

I Finland er det presidenten og regjeringen som styrer utenriks- og forsvarspolitikken, men Niinistö og statsminister Sanna Marin sa allerede torsdag at de går inn for å søke.

– Finland må uten noen forsinkelser søke om medlemskap i Nato, sa de i en felles uttalelse.

– Dette er en historisk dag, sier president Finlands president Sauli Niinistö.

Behandles i Riksdagen

Den finske nasjonalforsamlingen – Riksdagen – skal si sin mening mandag, før en søknad om medlemskap kan sendes til Nato. Det er ventet at de vedtar søknaden og at den sendes innen kort tid.

– Vi håper at parlamentet vil bekrefte beslutningen om NATO-medlemskap i løpet av få dager, sier Finlands statsminister Sanna Marin på pressekonferansen.

Presidenten understreket at det har vært tett samarbeid med Sverige den siste tiden.

– Tidligere har man sagt at Finlands sak er vår. Likevel, man kan jo si at Sveriges sak er vår, sa han da han kunngjorde beslutningen søndag.

Han understreket at beslutningen får en grundig og demokratisk behandling.

– Finland vil maksimere sin sikkerhet, ikke vende seg vekk fra noen.

Statsminister Sanna Marin sa at hun har tillit til at nasjonalforsamlingen vil behandle spørsmålet raskt og med det ansvaret som saken krever. Hun tilføyde at Finland har vært i kontakt med en rekke medlemsland i Nato, og med organisasjonen selv de siste dagene.

– Vi vil gjerne takke for den støtten vi har mottatt, sa hun.

– Tyrkia var positive for en måned siden

Presidenten kommenterte også på Erdogans utspill om at Tyrkia er negative til søknaden.

– Jeg er litt forvirret. For da jeg snakket med Erdogan for en måned siden, tok han selv opp spørsmålet om finsk NATO-medlemskap. Da sa han at Tyrkia ser positivt på dette, sier Niinistö.

– Vi er forberedt på en ny diskusjon med president Erdogan, la presidenten til.

Huitfeldt: Et vendepunkt

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier hun har sett frem til denne kunngjøringen.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at et finsk medlemskap i NATO vil være positivt for Finland, for Norden og for Nato. Dette er et vendepunkt i nordisk sikkerhetspolitikk. De har Norges fulle støtte, sier Huitfeldt, som understreker at fra norsk side vil mant hurtig gjennomføre nødvendige prosedyrer.

– Vi vil også legge til rette for en hurtig godkjenning i Stortinget. Vi har nå et historisk samhold i Nato. Med et finsk medlemskap vil vi styrke den nordiske stemmen i alliansen, sier hun.