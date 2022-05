Kraftige reaksjoner etter avslørende bilder av Kina-fangeleirene: – Dette er statlig terrorisme

I Tyskland og Storbritannia er reaksjonene sterke. I Norge vil hverken utenriksministeren eller lederen av utenrikskomiteen på Stortinget uttale seg.

Venstre-leder Guri Melby ber utenriksminister Anniken Huitfeldt kalle Kinas ambassadør inn på teppet.

Reaksjonene har vært mange og kraftige etter at Aftenposten og 13 andre mediehus publiserte artikler tirsdag med nye bilder og dokumenter fra kinesiske fangeleirer i Xinjiang.

– Sjokkerende detaljer om Kinas brudd på menneskerettighetene, sa den britiske utenriksministeren Liz Truss.

Hennes tyske kollega, Annalena Baerbock, ringte den kinesiske utenriksministeren Wang Yi for å overbringe flere av de samme ordene. Nå krever hun at avsløringene granskes.

De nye dokumentene og bildene viser at leirene, som Kina omtaler som læringssentre, i virkeligheten fremstår som militariserte fengsler der vaktene er bevæpnet med automatvåpen.

Les også Kina kaller dem skoler. Nye bilder og dokumenter fra leirene avslører en helt annen historie.

«Skyt for å drepe»

Opptil halvannen million uigurer og andre fra minoritetsbefolkningen kan ha vært internert i disse leirene på det meste, ifølge anslag fra flere forskere. Materialet som ble publisert i går viser at minst 12,3 prosent av minoritetsbefolkningen i én kommune var fanget på samme tidspunkt.

Dokumentene fra innsiden av leirene inkluderer også kopier av taler fra mektige partitopper. En av dem oppfordrer vaktene ved leirene til å «skyte for å drepe» dersom noen prøver å rømme.

Nesten 3000 bilder av navngitte fanger er også en del av dokumentsamlingen. Materialet stammer hovedsakelig fra 2017 og 2018 og ble hacket fra sikkerhetsmyndighetene i to kommuner i Xinjiang. Den tyske forskeren Adrian Zenz har delt dem med Aftenposten og andre internasjonale partnere.

Ber Huitfeldt innkalle ambassadøren

Venstre-leder Guri Melby er opprørt etter å ha lest artikkelen og sett bildene.

– Dette er statlig terrorisme. Det kinesiske regimet hjernevasker og torturerer et helt folkeslag i fangeleirer. De har virkelig ingen grenser for sin brutalitet, sier hun.

Melby krever nå at utenriksminister Anniken Huitfeldt innkaller den kinesiske ambassadøren i Norge på teppet.

– Det må hun gjøre for å få klarhet i dette. Dokumentene tyder jo på at operasjonen blir gjennomført på direkte ordre fra partileder Xi Jinping, sier hun.

Også Carl Johansen, MDGs utenrikspolitiske talsperson, er rystet av de nye bildene og opplysningene om leirene i Xinjiang.

– Vi må forstå at vold er selve livsblodet for et absolutt diktatur som Kina. Norge og andre demokratiske land må få opp øynene. Vi sanksjonerer med rette Russland økonomisk. Skal Norges politikk virkelig være at vi samtidig fortsetter å belønne Kina? spør han.

Tysklands finansminister, Christian Lindner, er blant dem som mener at menneskerettighetene ikke må vike for behovet for å tjene penger.

– En ting er sikkert: Våre økonomiske interesser kan ikke føre til at vi tar i Kina med silkehansker, skriver han på Twitter.

Ber om fri tilgang for FN-utsending

Denne uken er Michelle Bachelet, FNs høykommissær for menneskerettigheter, på rundreise i Xinjiang. Det har tatt flere år å gjøre denne turen mulig. Nå håper Ingjerd Schou (H) at hun får uhindret tilgang til det hun ønsker å se i området.

– Kineserne kan sikkert bruke covid-19 som en unnskyldning for å begrense tilgangen. Det er i så fall ikke akseptabelt, sier Schou, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Høyres nestleder Ine Eriksen Søreide er leder i den samme komiteen. Hun hadde ikke anledning til å svare på Aftenpostens spørsmål i denne saken.

«Rykter og løgner»

Kinesiske myndigheter avviser alle de siste avsløringene.

Wang Wenbin ved kinesisk UD avviser anklagene om menneskerettighetsbrudd i Xinjiang-regionen.

– Dette er bare de siste antikinesiske falskneriene fra noen som prøver å sverte Kina ved å spre rykter og løgner. I Xinjiang er det stabilitet og velstand. Innbyggerne lever lykkelige og tilfredsstillende liv.

Det sa Wang Wenbin, talsmann ved kinesisk UD, på en pressekonferanse i Beijing tirsdag.

Ber Norge gripe inn

De nye dokumentene fra Adrian Zenz vil gjøre det mulig for mange uigurer i eksil å få vite hva som har skjedd med familie og venner i Xinjiang.

– Sakte, men sikkert kommer vi nærmere sannheten om det som har skjedd, sier Adiljan Abdurihim, sekretær i den norske uigurkomiteen.

Han håper at Norge vil gjøre mer for å legge press på Kina.

– Norge er rangert som verdens fremste demokrati. Vi må rett og slett gjøre mer. Plassen i FNs sikkerhetsråd er jo én vei å gå, selv om Kina har vetorett der, sier han.

Adiljan Abdurihim, sekretær i den norske uigurkomiteen.

Og utenriksminister Anniken Huitfeldt? Hva tenker hun om avsløringene? Vil hun innkalle Kinas ambassadør på teppet?

Hun hadde ikke anledning til å svare på Aftenpostens spørsmål om denne saken. Men på e-post via UDs kommunikasjonsenhet skriver statssekretær Eivind Vad Petersson at Aftenpostens artikkel «inneholder informasjon og bilder knyttet til alvorlige overgrep og menneskerettighetsbrudd mot uigurer og andre minoriteter».

– Dette tar vi på stort alvor. Norge har jevnlig uttrykt vår bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang, både i samtaler med kinesiske styresmakter og sammen med andre land i FN, skriver han, og legger til:

– Vi oppfordrer også kinesiske myndigheter til å gi FNs høykommissær for menneskerettigheter fri tilgang under sin pågående reise til Kina og Xinjiang.