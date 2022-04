Fransk valgdagsmåling gir klar ledelse til president Emmanuel Macron foran Marine Le Pen

OSLO/BRUSSEL (Aftenposten): Klokken 20 stengte valglokalene. Valgdagsmålinger viser at det blir duell mellom sittende president Emmanuel Macron og Marine Le Pen fra ytre høyrepartiet Nasjonal Samling i andre valgomgang.

Valgdeltagelsen var gjennom søndagen flere prosentpoeng lavere enn ved forrige valg.

10. apr. 2022 20:00 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag kveld telles stemmene fra første valgomgang i det franske presidentvalget. Klokken 20 ble den første valgdagsmålingen offentliggjort.

Den gir sittende president Emmanuel Macron får 28,1 prosent av stemmene, mens Marine Le Pen fra ytre høyrepartiet Nasjonal Samling kommer som nummer to med 23,3 prosents oppslutning. Dette betyr at det blir duell mellom Macron og Le Pen 24. april.

Ytre venstrekandidaten Jean Luc Mélenchon fikk prosent 20,1 prosent.

Nykomlingen Eric Zemmour på ytterste høyre fløy fikk 7,2 prosent av stemmene.

Sosialistenes kandidat Anne Hidalgo fikk kun 2,1 prosent.

Valerie Pécresse fra det konservative partiet fikk 5 prosent.

Det er gjort flere valgdagsmålinger. De har noe ulike tall, men alle viser samme tendens. De viser mellom 28,1 og 29,5 prosent for Macron og 23,3 til 24.4 prosent for Le Pen, skriver Reuters.

Det er Ipsos/Sopra Seria som har laget målingen. Den er basert på et representativt utvalg av befolkningen som har avgitt stemme frem til kl. 19 i kveld.

Slike målinger gir som regel en god indikasjon på hvordan det har gått, men det er ikke det endelige resultatet.

President Emmanuel Macron og kona Brigitte avga stemme søndag formiddag. Valgdeltagelsen ser ut til å bli flere prosentpoeng lavere enn vanlig.

Tett på meningsmålingene

Emmanuel Macron lå lenge veldig godt an på meningsmålingene. Han lå an til en trygg seier. De siste ukene har imidlertid utfordreren Marine Le Pen fra det høyrepopulistiske partiet Nasjonal Samling spist voldsomt innpå. Valgdagsmålingene viser at han har hentet litt inn på slutten, slik at ledelsen ble på fem prosentpoeng.

Selv om krigen i Ukraina har preget valgkampen, har den også handlet om høyere priser og lavere kjøpekraft.

Også i 2017 var det duell mellom Macron og Le Pen. Da knuste Macron konkurrenten i andre valgomgang. Blant annet gjorde Le Pen det svært dårlig i en TV-debatt med Macron. Målinger før dagens valg har vist at forskjellen kan bli mindre denne gangen.

Valgdeltagelsen lå i løpet av søndagen an til å bli langt lavere enn vanlig. Like etter klokken 19 lå det an til at 26,5 prosent ikke brukte stemmeretten sin. Bare en gang tidligere siden 1965 har valgdeltagelsen vært like lav. Det var i 2002, da Marine Le Pens far Jean-Marie Le Pen gikk videre til andre valgomgang.

Marine Le Pen, partileder i ytre høyre-partiet Nasjonal Samling var blid da hun avga sin stemme søndag.