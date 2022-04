Dansk høyreekstrem skaper kaos i svenske byer

Langfredag kveld var det kaotiske tilstander i svenske Örebro. En dansk politiker ville brenne Koranen. Det utløste kraftige motdemonstrasjoner.

Flere politibiler ble satt i brann fredag.

Politiet svarte med varselsskudd da demonstranter kastet steiner mot dem.

Dansken Rasmus Paludan leder det høyreekstreme partiet Stram kurs. Denne uken er han på en slags turné i Sverige.

I tillegg til å brenne koraner vil han vise frem tegninger av profeten Muhammed.

Dette utløser motdemonstrasjoner fra både muslimer og såkalte antirasister.

Torsdag ble det voldsomme sammenstøt mellom politiet og motdemonstranter i Linköping og Norrköping.

Fredag morgen var han i Stockholm-forstaden Rinkeby. Der ble åtte personer angrepet. Politiet måtte bruke tåregass for å spre demonstrantene.

Fredag kveld meldte Aftonbladet at fire polititjenestemenn var skadet i kampen mot demonstranter i Örebro.

Politiet kom i harde kamper mot demonstranter i Örebro.

Kaos i Örebro

Fra Stockholm reiste han videre til Örebro. Der var både myndighetene og befolkningen forberedt. Politiet sto klar med store styrker. I sentrum av byen holdt mange butikker stengt.

Da Paludan skulle tenne på muslimenes hellige bok ble det bråk. Like før klokken 20 sa politiets pressetalsperson Diana Qudhaib til Svenska Dagbladet:

– Enkeltpersoner har kastet steiner og fyrverkeri. De har ikke respektert sperringene.

Hun sa at politiet har forsøkt å roe ned situasjonen og holde tilbake motdemonstrantene. Målet er at den lovlige demonstrasjonen kan gjennomføres, sier hun.

I 2019 dukket Paludan opp i den norske valgkampen, her på Karl Johans gate.

Koran i bacon

Rasmus Paludan (40) leder partiet Stram kurs, som vil forby islam og utvise alle muslimer.

Under den norske kommunevalgkampen i 2019 var han i Norge. Da han besøkte Selvstendighetspartiets valgbod på Karl Johans gate i Oslo ble det uro. Politiet satte opp sperringer. En person ble arrestert da han ikke aksepterte sperringen. Flere andre måtte bortvises.

Paludan får mye oppmerksomhet ved å opptre provoserende. I 2020 ble han dømt til tre måneders fengsel for ærekrenkelser og rasistiske uttalelser mot muslimer under en demonstrasjon i Danmark.

I 2020 ble han nektet innreise i Sverige i to år. Det skjedde etter at det kom til voldsomme opptøyer i Malmö i forbindelse med en markering der han skulle brenne et eksemplar av Koranen innpakket i bacon.

Politibeskyttelse

Samtidig som at Paludan er dømt flere ganger, får han omfattende beskyttelse av politiet. Det halve året før folketingsvalget i 2019 skal beskyttelsen ha kostet 100 millioner kroner, ifølge Danmarks Radio.

Justisminister Pape Poulsen sa at det var viktig å beskytte Paludans ytringsfrihet, selv om han er både uoppdragen og usympatisk.

Paludan fikk under 10.000 stemmer og ble ikke valgt.

Hjerneskade

Paludan har en lang historie i rettsvesenet, både som tiltalt, saksøkt og som saksøker.

I 2015 ble han dømt for å ha fornærmet en ansatt i Københavns politi. Han kalte vedkommende «kriminell snørrhvalp» og «fascistisk stormsoldat».

Til sitt forsvar la han frem en helseerklæring om at han fikk en hjerneskade etter et trafikkuhell. Han forklarte at han fikk en adferdsendring som gjør at han har veldig store problemer med å tolerere det han oppfatter som andres feil.