Vinter-OL i Beijing kan bli en av historiens dyreste

Kina ligger an til å ta pallplass i begge de to grenene «dyreste vinter-OL» og dyreste «sommer-OL».

Åpningsseremonien fredag 4. februar.

Da de første moderne olympiske lekene ble avholdt i 1896 deltok rundt 280 utøvere fra tolv land.

I dag samler vinterlekene rundt 3000 utøvere og sommerlekene rundt 10.000 utøvere fra over 200 land.

Ikke bare er det flere deltagere, men vertsbyen må tilrettelegge for langt flere grener. I tillegg har apparatet rundt deltagerne vokst.

Det samme har kostnadene for vertsbyen.

Historiens nest dyreste vinter-OL

Ifølge offisielle tall fra Kina, er årets vinter-OL den billigste olympiaden på 20 år. Statlige medier melder at lekene koster knappe 3,9 milliarder dollar å arrangere. Kun Salt Lake City i 2002 var billigere.

Men ser man nærmere på tallene, slår den offisielle historien sprekker. Den amerikanske finansavisen Insider mener det reelle tallet faktisk er hele ti ganger høyere.

Det er andre gang på 14 år at Kina får arrangere OL. Slik så BMX-anlegget i Beijing ut i 2018, ti år etter sommer-OL.

De kinesiske myndighetene har ikke regnet med kostnadene for å bygge et høyhastighetstog mellom OL-byene Beijing og Zhangjiakou. Dette koster 9,2 milliarder dollar. I tillegg kommer kostnader på mange milliarder til opprusting av infrastruktur rundt OL-byene, og kostnader knyttet til forberedelser av arrangementet.

Foreløpig prislapp: 38,5 milliarder dollar.

Arrangementet blir dermed det nest dyreste vinter-OL i moderne historie, og det tredje dyreste av alle OL. Kun OL i Sotsji i Russland i 2014 var dyrere, med en kostnad på 59,7 milliarder dollar.

Sommer-OL i Beijing i 2008 stikker av med prisen for tidenes dyreste sommer-OL.

Omdiskutert om det lønner seg

I tillegg til selve lekene må man som vertsnasjon for OL legge til rette for tilstrømming av enorme mengder turister. Ofte må infrastruktur oppgraderes. For eksempel krever Den internasjonale olympiske komité (IOK) at vertsbyen skal ha minst 40.000 ledige hotellrom.

Én studie anslår at Russland brukte 50 milliarder på ikke-sportsrelatert infrastruktur på OL i Sochi.

Men er det verdt det?

Mange byer som ønsker å bli vertsbyer peker på mulighetene for nye arbeidsplasser, turisme og styrking av økonomien. Fremvoksende økonomier, som Kina, Russland og Brasil, har ivret etter å vise seg frem for verden gjennom lekene. I tillegg har inntektene fra kringkasting av lekene økt dramatisk fra 80-tallet.

Men studier som Council of Foreign Relations peker på, viser at disse effektene er forbigående. Og TV-inntektene dekker kun en brøkdel av utgiftene.

Enkelte byer har i stedet pådratt seg enorm gjeld, som det tar lang tid å betale ned. Montreal brukte 30 år på å betale ned gjelden fra sommerlekene. Økonomer mener Hellas’ olympiske gjeld bidro til å gjøre landet konkurs og anslår at russiske skattebetalere må betale 1 milliard i året for Sotsji-lekene i årevis fremover.

Og mens tog og veier fortsatt kan brukes, står store stadioner og forvitrer.

Volleyballarenaen fra OL i Beijing i 2008 står og forvitrer bare fire år seinere.

For dyrt med OL i Oslo

I 2014 pågikk diskusjonen om hvorvidt Oslo skulle søke om å være vertskap for nettopp årets vinter-OL. Bare arbeidet med å levere søknad til IOK ble prissatt til 50 millioner kroner.

Oslo kommune anslo at lekene ville kreve at staten stilte opp med støtte på mellom 21 og 25 milliarder kroner. Til sammen skulle lekene ha en prislapp på 35 milliarder kroner.

Det vakte stor motstand utenfor Oslo. På meningsmålinger var det stort flertall i resten av landet mot å gjennomføre OL i hovedstaden. Noe av grunnen var de enorme summene russerne hadde mobilisert i Sotsji, og de høye kravene fra IOK.