Norske myndigheter ber nordmenn forlate Ukraina

Utenriksdepartementet (UD) ber norske borgere om å forlate Ukraina på grunn av sikkerhetssituasjonen. De fraråder også reiser til deler av Russland og Hviterussland.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt informerer om at norske myndigheter oppfordrer nordmenn i Ukraina til å forlate landet.

11. feb. 2022 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

Regjeringen fraråder også alle reiser til Ukraina, går det frem av en pressemelding.

– Akkurat nå kan folk bestille billett hjem, det går fortsatt rutefly og det er mulig å komme seg ut med bil. Men vi vet ikke hvor lenge dette fortsetter så det er viktig at folk kommer seg hjem fortest mulig, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB.

Bakgrunnen for endringen i reiserådene er den alvorlige og uforutsigbare sikkerhetssituasjonen og betydelig styrkeoppbygging på russisk side av grensen.

Russland har sendt rundt 150.000 soldater til områder tett på den ukrainske grensen, og det har ført til økt frykt for at Russland skal invadere Europas nest største land. Russland gjennomfører nå store militærøvelser i områder tett på den ukrainske og polske grensen.

Sjefen for den norske etterretningstjenesten sier nå at Russland har alt de trenger på plass for å gjennomføre en full invasjon og okkupasjon av hele eller deler av Ukraina.

– Nå er det først og fremst opp til president Putin om han velger å gjøre det. Det er vanskelig å si om det er sannsynlig eller ikke sannsynlig, sa etterretningssjef Nils Andreas Stensønes på en pressekonferanse om trusselsituasjonen fredag.

Russland og Hviterussland har de siste dagene gjennomført omfattende militærøvelser tett på den ukrainske grensen.

UD fraråder også alle reiser til eller opphold i Russland nærmere enn 25 mil fra den ukrainske grensen, og alle reiser til Hviterussland med unntak av hovedstaden Minsk.

Fakta Ukraina Ukraina er Europas nest største land. Det er dobbelt så stort som Norge i areal og har ca. 44 millioner innbyggere. Ukraina grenser i nord til Hviterussland, i nord og øst til Russland, i sør til Svartehavet, Romania og Moldova, i sørøst til Asovhavet, i vest til Ungarn, Slovakia og Polen. Befolkningen består av ukrainere (77,8 prosent), mest vest i landet, og russere (17,3 prosent), hovedsakelig i sørlige og østlige deler. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

De nye reiserådene trer i kraft umiddelbart.

Hvis sikkerhetssituasjonen skulle forverre seg, vil utenrikstjenesten ha begrenset mulighet til å hjelpe norske borgere i områdene. Utenriksministeren ber folk registrere seg i reiseklar-appen eller på reiseregistrering.no.

– Utenrikstjenesten arbeider nå med å få total oversikt over alle nordmenn som befinner seg i Ukraina. Vi oppfordrer alle til å registrere seg slik at vi kan komme i kontakt på telefon eller e-post, sier Huitfeldt.

Ambassaden i Kiev vil fortsatt være bemannet, men familiemedlemmer av ambassadeansatte reiser hjem, opplyser Huitfeldt.

Også USA, Sør-Korea og Nederland har i løpet av det siste døgnet bedt sine innbyggere om å forlate Ukraina på grunn av krigstrusselen.

Utenriksdepartementet har siden 24. januar frarådet alle ikke-nødvendige reiser til Ukraina.